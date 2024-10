Ana Siucho abandona el país al recibir amenazas de muerte por caso Chibolín: “Está fuera desde fines de septiembre”

Ana Siucho abandona el país tras recibir amenazas por caso Andrés Hurtado. (Captura: Amor y Fuego)

Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, se vio obligada a abandonar Perú tras recibir amenazas de muerte luego de una entrevista con Beto Ortiz, en la que reveló información clave sobre Andrés Hurtado y sus presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Como se sabe, el expresentador ha sido vinculado con los hermanos Siucho y sus primos Miu Lei.

Luego de ello, las amenazas a la doctora fueron tan graves que decidió abandonar el país a finales de septiembre, según lo revelado por el presentador Rodrigo González en su programa ‘Amor y Fuego’ este lunes 21 de octubre. González precisó que Siucho dejó Perú alrededor del 28 de septiembre, lo que coincide con su ausencia durante la concentración de la selección peruana, evento en el cual no pudo acompañar a su esposo, el popular ‘Orejas’ Flores.

“Ella ya se fue de nuestro país, está fuera del Perú desde fines de septiembre. Para ser más exactos, si no me equivoco, desde el 28″, señaló el conductor de televisión, aclarando que esta decisión se debió a las constantes amenazas que venía recibiendo en las semanas anteriores por sus declaraciones.

Ana Siucho abandona el país tras recibir amenazas por caso Andrés Hurtado. (Captura: Amor y Fuego)

Y es que, las amenazas no solo estaban dirigidas a silenciarla, sino que también buscaban que se retractara de sus comentarios, como lo evidenció el contenido de uno de los mensajes que fue mostrado públicamente por el programa ‘Contracorriente’. En uno de los mensajes, un sujeto, que se identifica como sicario del Callao, le advirtió: “Mald..a miser...e, vas a morir, vas a ver, desgraciada. Retráctate de todo lo que has dicho (...) porque peor va a ser para vos. Tienes 24 horas para que te retractes, ya dije, o eres mujer muerta”.

Rodrigo González también mencionó que la decisión de Siucho de abandonar el país fue vista como una medida de autoprotección, y que, aunque se ha alejado temporalmente de Perú, aún tiene la obligación de regresar para cumplir con las citaciones legales correspondientes. “Ella ha recibido estas amenazas, las ha hecho públicas, que es lo mejor y lo más correcto, y ha decidido irse del país. Ahora, ella tiene que volver para todas las citaciones que tiene, ¿no? Y tiene que cumplir con eso, si no empezarán más problemas”, explicó González en su programa, subrayando la seriedad de la situación.

Ana Siucho abandona el país tras recibir amenazas por caso Andrés Hurtado. (Captura: Amor y Fuego)

No tiene impedimento de salida

Además, el periodista señaló que las amenazas provienen de un presunto sicario que no solo ha dirigido estos mensajes a Ana Siucho, sino también a otras personas involucradas en la discusión pública del caso Hurtado. Este modus operandi incluye un uso repetido de intimidación verbal y amenazas, una estrategia destinada a silenciar a quienes se pronuncian sobre el tema. “Esta gente que quiere que no se hable del tema Chivalín actúa de la misma forma, usan casi el mismo vocabulario”, declaró González, sugiriendo que este patrón de comportamiento se ha vuelto común en los casos relacionados con Hurtado y sus acusaciones.

La situación sigue en desarrollo, y aunque Ana ha optado por mantenerse fuera del país por el momento, su retorno para cumplir con los procedimientos legales sigue siendo una obligación, ya que no tiene una orden de impedimento de salida. “Si ella se ha ido o le han permitido irse, es porque no tiene una orden de impedimento”, añadió González, dejando claro que, a pesar de las amenazas, Ana no ha evadido sus responsabilidades legales.

Ana Siucho abandona el país tras recibir amenazas por caso Andrés Hurtado. (Captura: Amor y Fuego)