Greissy e Ítalo protagonizan tenso enfrentamiento y Magaly Medina pide intervención del MIMP por los menores

Greyssi Ortega e Ítalo Villaseca se enfrentaron en una llamada telefónica | Magaly TV La Firme

El escándalo entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca se intensificó en un reciente episodio de Magaly TV La Firme este 10 de octubre, donde ambos se conectaron en vivo con Magaly Medina para discutir el bienestar de sus hijos. Como se recuerda, la colombiana, Randol Pastor y sus tres pequeños, fueron desalojados de un cuarto que alquilaban en Lince por falta de pago.

Y es que lejos de llegar un acuerdo por sus pequeños, la expareja tuvo una conversación que se tornó acalorada, revelando viejas rencillas y tensiones entre ambos. Ítalo, preocupado por la situación actual, explicó estar preocupado porque sus hijos y que se había ofrecido a pagar un departamento digno para ellos, siempre y cuando Randol, no viviera allí y que su madre supervisara su cuidado.

Greissy no se quedó callada y durante la transmisión le recordó a Ítalo: “Me pegabas delante de tus hijos”, aludiendo a la violencia que habría sufrido en el pasado. La hermana de Milena Zárate lo acusó de propinarle golpes en varias ocasiones. A pesar de este grave señalamiento, Ítalo trató de desviar la conversación hacia las condiciones que estaba proponiendo para asegurar el bienestar de sus hijos.

La tensión se palpaba en el ambiente mientras Greissy denunciaba que las condiciones impuestas por Ítalo eran inaceptables y que no tenía intenciones de ceder. En un momento, ella expresó su incredulidad ante la propuesta de su expareja: “Eso no puede ser, quiero que ambos estemos bien”, dijo el bailarín. “¿Cómo se supone que mis hijos coman si estamos en este conflicto?”, cuestionó la colocha, defendiendo su postura de madre.

Por su parte, Magaly Medina intentó mediar entre ambos, sugiriendo que las intenciones de Ítalo podrían ser válidas al querer cuidar a sus hijos. “A mí me parece que es lo más justo, que está tratando de cuidar a tus hijos”, dijo, pero Greissy replicó con desdén: “Eso me parece un chiste mal contado”. La conversación se tornó más personal, y la hermana de Milena Zárate recordó que había mantenido a sus hijos sola por mucho tiempo, lo que generó un intercambio de acusaciones.

Magaly Medina pide intervención al Ministerio de la Mujer

La tensión fue palpable mientras Magaly intentaba recalcar que, a pesar de los problemas entre ellos, el bienestar de los niños debería ser la prioridad. “Es realmente una pena que estén así. Los niños deberían estar mejor cuidados”, enfatizó la conductora, subrayando que el Ministerio de la Mujer podría verse obligado a intervenir si no se llegaba a un acuerdo.

El diálogo entre Greissy e Ítalo culminó sin un resultado claro. A pesar de las múltiples acusaciones y la falta de acuerdos, ambos permanecieron firmes en sus posturas, lo que deja entrever que el conflicto familiar continúa sin solución a la vista, sin aclarar lo primordial.

Magaly Medina arremete contra Greissy Ortega por victimizarse tras desalojo

Por otro lado, Magaly Medina criticó fuertemente a Greissy Ortega. Esta vez, la conductora de televisión lanzó duras declaraciones tras el reciente desalojo de la hermana de Milena Zárate de una habitación en Lince.

Medina no solo criticó esa situación, sino también el hecho de que Greissy decidiera llevar cámaras de televisión a una clínica, alegando problemas de salud. Esta acción fue vista por la conductora como una táctica para llamar la atención mediática y victimizarse, algo que, según ella, la hermana de Milena Zárate ha hecho en repetidas ocasiones.“Si tienes 10 mil soles, ¿por qué no le pagaste el alquiler de 700 soles? ¿Por qué estás haciendo que te boten? Si tienes 10 mil soles, no expones a tus hijos a que los boten”, preguntó.

Magaly Medina arremete contra Greissy Ortega por desalojo.