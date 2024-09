Janet Barboza cuestionó el silencio de Magaly Medina por caso ‘Chibolín’: “Hay algo que no quiere que se sepa”

Magaly Medina y su reacción tras conocer el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra Andrés Hurtado. ATV.

Janet Barboza no se ha guardado su opinión sobre la reciente polémica en torno a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien enfrenta investigaciones por delitos graves como tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho. En una crítica directa hacia Magaly Medina, la popular ‘Rulitos’ cuestionó por qué la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ ha optado por no abordar este caso mediático, eludiendo temas que podrían comprometer su postura.

Desde que ‘Chibolín’ fue acusado de solicitar un soborno de un millón de dólares para facilitar la devolución de 100 kilos de oro incautados y de tener nexos con fiscales, el silencio de Magaly Medina ha suscitado numerosas críticas en redes sociales. Sin embargo, en una reciente entrevista con Infobae Perú, ella justificó su decisión al afirmar que el asunto pertenece al ámbito político.

“Este es un tema eminentemente político, que Andrés Hurtado esté involucrado, eso lo verán las autoridades (...) ¿Por qué tendría que defenderlo? Yo no soy ninguna corrupta”, señaló la periodista, quien volvió a estar en el centro de la polémica al cuestionar a Beto Ortiz, conductor de ‘Beto a Saber’, por no dejar de hablar sobre Andrés Hurtado en su programa periodístico. “Ay, qué horrible que todos los días te den con un tema. Vayamos a algo más interesante”, afirmó días atrás.

Magaly Medina ha recibido críticas por su silencio ante el escándalo de Andrés Hurtado. Captura/ATV

Janet Barboza cuestionó a Magaly Medina

En una reciente entrevista con el diario Trome, Janet Barboza no dudó en criticar abiertamente a Magaly Medina, enfocándose en el estilo de conducción que esta emplea en su programa de espectáculos. “No veo su programa. Primero porque no me gusta cómo lo maneja y cómo lo dirige. Se ensaña con quien es débil, no confronta”, expresó la presentadora, señalando su descontento con la manera en que la ‘Urraca’ aborda a las figuras públicas

Seguido, Barboza cuestionó la actitud de la presentadora de ATV por abstenerse de hablar sobre el polémico caso de Andrés Hurtado. “Se ha ido por las ramas, da la sensación de que hay algo por ahí que ella no quiere que se sepa. Parece que protege a algunos y a otros les da de alma”, comentó, mostrando su suspicacia respecto a la imparcialidad de la periodista de ATV.

Janet Barboza cuestiona a Magaly Medina por no hablar más sobre el caso 'Chibolín'.

Magaly Medina habló sobre la prisión preventiva

La noche del 26 de septiembre, Magaly Medina dio a conocer un comunicado publicado por el Ministerio Público en su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), en el que se solicita prisión preventiva de 18 meses para Andrés Avelino Hurtado, Luz Elizabeth Peralta y Augusto Javier Miu Lei, acusados de tráfico de influencias. “La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha formalizado la investigación preparatoria contra estos individuos por la presunta comisión de delitos en agravio del Estado”, leyó Medina.

No obstante, la conductora de espectáculos hizo una observación crítica, señalando que aún falta que las autoridades soliciten prisión preventiva para Iván Siucho Neira, hermano de Ana Siucho, quien también enfrenta graves acusaciones y supuestos vínculos con Andrés Hurtado. “Se ha pedido prisión preventiva para ellos, pero ¿qué hay de Iván Siucho? ¿Acaso él no es un testigo clave en el otro caso?”, comentó la conductora, destacando la aparente inconsistencia en el enfoque judicial.

Ministerio Público pidió prisión preventiva contra Andrés Hurtado 'Chibolín' (Foto: Andina)

De momento, El Poder Judicial programó para el próximo lunes 30 de septiembre la audiencia de prisión preventiva contra el conductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’, así como también para la fiscal Elízabeth Peralta y el empresario Augusto Javier Miu Lei. Por tal motivo, el excómico seguirá detenido en las instalaciones de la Prefectura de Lima.

Cabe resaltar que, el pasado 26 de septiembre, Hurtado se presentó en la sede principal del Ministerio Público para rendir declaraciones en el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La audiencia, que se extendió por casi tres horas, fue seguida de una declaración a la prensa por parte de su abogado, Elio Riera. El letrado informó que su defendido negó en todo momento haber cometido algún ilícito y que se dedicó a proporcionar información relevante para que el fiscal pueda determinar los alcances iniciales de la investigación