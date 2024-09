Janet Barboza respondió a la mamá de Milett Figueroa: “Apunte sus balas a quien difamó a su hija”

Janet Barboza respondió a la mamá de Milett Figueroa y envió indirecta a Magaly Medina. América TV.

Tensa mañana. Janet Barboza decidió responder con fuerza a las declaraciones de doña Martita Valcárcel, madre de Milett Figueroa. Todo comenzó cuando Martita insinuó en una entrevista radial que Barboza había conseguido su lujosa casa en La Molina gracias a su relación profesional con Nílver Huárac, productor y exesposo de la conductora y que no era quién para criticar a u hija

Janet Barboza, conocida por su estilo frontal, no tardó en aclarar las insinuaciones de la madre de la modelo. Desde el set de ‘América Hoy’, la conductora dejó claro que no permitiría que su reputación fuera puesta en duda.

“Señora Marta, mi abogado se va a comunicar con usted. Usted ha dejado entre dicho de dónde saco tanta plata, ha querido insinuar algo. Si es necesario, la Fiscalía podría empezar a investigarme”, respondió.

En su mensaje, Barboza no solo defendió su honor, sino que también envió una crítica hacia Martita por no haber dirigido sus reproches hacia quienes verdaderamente, según ella, han perjudicado a Milett.

La conductora hizo hincapié en que, en lugar de atacarla a ella, Martita debió haber respondido a las declaraciones de Magaly Medina, quien sugirió que el ascenso de Milett en la televisión peruana no se debió únicamente a su talento, sino a situaciones personales controvertidas.

Janet Barboza envió indirecta a Magaly Medina

Barboza no perdió la oportunidad de señalar y recomendarle a la mamá de Milett Figueroa que la verdadera polémica no estaba en sus palabras, sino en las acusaciones que Magaly Medina hizo contra su hija en un enlace en vivo con el programa argentino LAM.

“Creo que debería haber apuntado sus balas contra quien difamó a su hija a nivel internacional. Me parece ruin que se utilicen los medios para dañar la honra de las personas. No puede salir alguien a decir que una mujer es tal y cual porque escuchó rumores”, enfatizó Barboza, refiriéndose claramente a las declaraciones de Medina.

¿Qué dijo Magaly Medina contra Milett Figueroa?

Durante su participación en LAM, Magaly Medina recordó el escándalo que envolvió a Milett Figueroa cuando se le vinculó con el hijo de un poderoso político peruano, quien en ese entonces estaba casado y tenía una hija.

Medina reveló que su revista Magaly TV fue la que destapó el romance, insinuando que desde entonces la trayectoria de Milett ha estado marcada más por escándalos que por logros artísticos.

“Milett solo tiene trayectoria del escándalo, desde que se la vinculó con un hombre con esposa e hija, el cual fue destapado por mi revista”, declaró Medina, añadiendo que la modelo ha tenido una presencia irregular en la televisión peruana, apareciendo solo por temporadas y desapareciendo por largos periodos.

Janet Barboza aclara los rumores sobre su casa

Pero, Janet Barboza no solo desmintió las acusaciones de tener una supuesta “mansión” por ayuda de Nílver Huárac, sino que también lamentó el tono en que Martita Valcárcel se refirió a su hogar.

Con ironía, Barboza expresó: “Primero, Martita, a pesar de que todos los días rezo, yo no tengo una mansión. Me encantaría, al igual que usted, estar paseándome en las mansiones del novio de su hija, pero yo no vivo en una mansión”. La conductora subrayó que su hogar es modesto y que todo lo que tiene es fruto de su esfuerzo y trabajo.

La popular ‘Rulitos’ también reconoció que Nílver Huárac, con quien tuvo una hija, fue clave en su despegue en el mundo del entretenimiento, pero rechazó las insinuaciones de que su éxito se deba exclusivamente a esa relación.

“Me ha dolido porque ella se ha referido a mi casa, no es una mansión. Yo me gano mis cosas honradamente trabajando... Lo de Nílver Huárac, es verdad, quien produjo las Movidas fue el papá de mi hija, pero creo que Martita se ha ido por la tangente”, concluyó la presentadora.

