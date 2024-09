Lotería de visas para peruanos que quieren viajar a EE.UU.: LINK y pasos para inscribirse al sorteo del 2 de octubre

Foto: Agencia Andina

El Programa de Visas de Diversidad (DV, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ofrece a ciudadanos de diversos países la oportunidad de emigrar mediante la obtención de visas de inmigrante. Este sorteo está por abrir nuevamente su periodo de inscripciones.

Este programa, también conocido como la ‘Lotería de Visas’, otorga cada año un total de 55,000 ‘Green Card’ o ‘tarjeta verde’ a personas provenientes de países con bajas tasas de inmigración a los Estados Unidos en los que se incluye al Perú.

Según su página web, las inscripciones para el sorteo de la Lotería de Visas 2026 estarán abiertas desde el 2 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2024, brindando a los participantes elegibles la oportunidad de obtener la residencia permanente en el país norteamericano.

¿Quiénes pueden participar?

El Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad ofrece un número limitado de visas cada año para las personas que cumplen ciertos requisitos, entre ellos se incluyen:

Ser ciudadano peruano.

Tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente.

Tener, al menos, dos años cumplidos de experiencia laboral, dentro de los últimos cinco años, en una ocupación elegible.

“Debe considerar no presentar una solicitud de DV si no cumple con los requisitos de educación o experiencia laboral calificados que se explican a continuación como es posible que no sea elegible para una visa de diversidad y no se reembolsará ninguna tarifa que pague por la solicitud de visa”, indican.

¿Cómo registrarse para el sorteo?

Asegúrate de hacerlo dentro de este plazo, ya que no se aceptan solicitudes fuera de las fechas estipuladas.

Recuerda que la inscripción es gratuita. Debes completar el formulario DS-5501 online en el sitio web oficial del Departamento de Estado.

Lea las instrucciones para el proceso de inscripción.

Sube una foto reciente que cumpla con los requisitos específicos del programa.

Asegúrese de conservar el número de confirmación de su registro para consultar el estado de su solicitud, ya que será la única forma de verificar si has sido seleccionado en mayo de 2025. En caso de pérdida del número de confirmación, deberá realizar un trámite que está detallado en la página web mencionada.

Es importante también recordar que la inscripción debe realizarse por única vez. Más de una inscripción para una persona descalificará todas las inscripciones.

Paso a paso para llenar la solicitud de la Lotería de visas

Lotería de Visas 2024: resultados de los ganadores de la green card. (Andina)

Debe proporcionar la siguiente información para completar la solicitud de la lotería de visas a Estados Unidos:

1. Nombre: apellido/nombre de familia, primer nombre, segundo nombre: exactamente como aparece en su pasaporte. Si en su documento solo muestra solo su nombre y apellido ponerlo tal cual. No incluya un segundo nombre a menos que esté incluido en su pasaporte.

2. Género: masculino o femenino.

3. Fecha de nacimiento: día, mes, año.

4. Ciudad donde nació.

5. País donde nació: use el nombre del país que se usa actualmente para el lugar donde nació.

6. País de elegibilidad para el programa DV: su país de elegibilidad normalmente será el mismo que su país de nacimiento.

7. Fotografía(s) del participante: fotografías recientes (tomadas en los últimos seis meses) de usted, su cónyuge y todos sus hijos derivados incluidos en su participación. Consulte Envío de una fotografía digital para conocer las especificaciones técnicas y de composición. No necesita incluir una fotografía de un cónyuge o hijo que ya sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, pero no será penalizado si lo hace. Las fotografías de la solicitud DV deben cumplir con los mismos estándares que las fotografías de la visa estadounidense. No será elegible si estas no cumplen completamente con estas especificaciones o han sido manipuladas de alguna manera.

8. Dirección: Dirección completa (del lugar donde vive). Ciudad/Pueblo, distrito/País/Provincia/Estado y código postal de la ciudad y código postal del País

9. País donde vive actualmente.

10. Número de teléfono (opcional).

¿Qué países no participan?

Según el reglamento del programa DV-2026, los ciudadanos de ciertos países no son elegibles para participar en la lotería de visas. Esta restricción se aplica a los países de los que más de 50,000 personas han emigrado a Estados Unidos en los últimos cinco años. Entre los países no elegibles se encuentran Bangladesh, Brasil, Canadá, China (incluyendo el continente y nacidos en Hong Kong), Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Venezuela y Vietnam.