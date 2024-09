Sting regresa a Lima y dará concierto en 2025: fecha, lugar y detalles de la preventa de entradas

Sting confirma show en Lima para 2025. | Difusión

Gran noticia para los fanáticos de la música. Sting, el legendario líder de The Police, ha confirmado su esperado regreso a Lima en 2025, después de su histórica presentación en 2011. Este concierto será parte de su nueva gira mundial, titulada Sting 3.0, programada para el 26 de febrero en el Costa 21, gracias a la colaboración de Radio Oxígeno.

La fecha marca un momento especial, ya que se cumplirán 14 años desde el memorable show sinfónico que ofreció en la capital peruana. Los seguidores del talentoso músico británico podrán disfrutar de su inconfundible voz en un espectáculo que promete ser inolvidable.

La estrella de rock estará acompañado por su fiel guitarrista, Dominic Miller, y el energético Chris Maas, quienes aportarán su talento al escenario.

¿Qué se sabe del concierto de Sting?

Alberto Menacho, director de Live Nation Perú, compartió detalles sobre el evento en el programa ‘Encendidos’ de RPP, señalando que el concierto está diseñado para recibir a aproximadamente 15,000 espectadores. En esa línea, anticipó que será “una noche muy emotiva”, describiendo el espectáculo como un “viaje por toda la discografía” del icónico artista.

Afiche oficial del concierto de Sting. | Difusión

Además, destacó que Sting mantiene “la voz intacta”, tras haberlo escuchado en Europa recientemente. La gira también incluye paradas en otros países de América Latina, como Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Santo Domingo y México, lo que la convierte en una oportunidad única para disfrutar de su música.

Preventa de entradas: fechas y detalles

Los fanáticos interesados en asistir al concierto de Sting en Lima deben estar atentos a la preventa de entradas. Los miembros del ‘Fan Club de Sting’ podrán tener un acceso exclusivo desde el 24 hasta el 26 de septiembre a través del sitio web oficial sting.com.

Además, los clientes de BBVA podrá adquirir boletos, que ofrecerá un 15% de descuento, programada para el 25 y 26 de septiembre. La venta general comenzará el 27 de septiembre a través de Teleticket, permitiendo que más seguidores aseguren su lugar en este evento tan esperado.

Sting vuelve a Lima en el 2025. | Difusión

Recordando su primera visita a Perú

Sting hizo su primera aparición en Perú el 23 de febrero de 2011, ofreciendo un concierto histórico en la explanada del Estadio Monumental, donde se presentó con 45 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Ese espectáculo reunió a una entusiasta multitud de 20 mil personas, quienes disfrutaron de un repertorio que incluyó clásicos como ‘Englishman In New York’, ‘Shape Of My Heart’ y varios éxitos de su época con The Police, como ‘Every Breath You Take’ y ‘Roxanne’.

Durante esa memorable velada, mostró su agradecimiento por la compañía de la sinfónica, pidiendo aplausos tras interpretar ‘Russians’. Tras un emocionante show de dos horas, el músico se despidió del público luciendo un chullo peruano y expresó su gratitud con un cálido: “¡Lima, gracias! ¡Buenas noches!”.

Con el regreso de Sting a Lima, los fanáticos esperan revivir la magia de su música en un espectáculo que promete ser tanto un homenaje a su trayectoria como una celebración de su increíble talento.

Sting tiene más de 70 años. | Difusión

¿Quién es Sting?

Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting, nació el 2 de octubre de 1951 en Wallsend, Inglaterra. Aunque comenzó su carrera como profesor, su pasión por la música lo llevó a liderar la icónica banda The Police, donde alcanzó fama con éxitos como ‘Roxanne’ y ‘Every Breath You Take’.

Tras dejar la banda, construyó una exitosa carrera en solitario. Con una fortuna estimada en 300 millones de dólares, ha decidido no heredar su riqueza a sus hijos, buscando enseñarles humildad y autosuficiencia. Además de su música, ha sido un activista comprometido con causas sociales y ambientales, consolidando su influencia más allá del escenario.