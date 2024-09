Priscila Mateo tenía pensado terminar con Julián Zucchi, según reportero de Magaly Medina

La exreportera Priscila Mateo y el actor argentino Julián Zucchi han llamado la atención del público tras haber sido captados compartiendo un tierno beso durante uno de los shows de Zucchi. A pesar de la evidencia de su cercanía, la pareja aún no ha confirmado oficialmente una relación sentimental. Sin embargo, la situación ha dado pie a diversas especulaciones, especialmente después de las declaraciones de los excompañeros de Priscila, John Tirado y Gianfranco Pérez, quienes decidieron hablar sobre el tema en el podcast de Magaly Medina.

En su aparición en el canal de YouTube de la conocida ‘Urraca’, Tirado y Pérez revelaron detalles de lo que sabían sobre la relación de su excompañera con Zucchi. Durante la conversación, los periodistas confesaron que, en un momento, Priscila había expresado sus dudas sobre continuar con el argentino, especialmente después del primer ampay que protagonizaron juntos.

John Tirado recordó que, antes de la publicación del ampay, había advertido a Priscila sobre los riesgos de ser vista en público con Julián. “Le dije: ‘lo más probable es que lo estén siguiendo, es soltero. Ten cuidado porque te van a seguir’. Y ese día que la ampayaron, ella me comentó que tenía una reunión con Julián y luego irían a un bar. Le aconsejé que no fuera, pero al final sucedió”, relató Tirado, señalando que siempre trataba de cuidar a su amiga debido al vínculo cercano que compartían.

Reporteros de Magaly Medina comentan que Priscila Mateo era una compañera conflictiva. YouTube: 'Magaly Medina: El Podcast'.

Por su parte, Gianfranco Pérez también reveló que, tras el escándalo del ampay, Priscila estaba considerando dejar a Zucchi. Según Pérez, incluso Magaly Medina, jefa de ambos, le sugirió a la periodista que terminara la relación para proteger su carrera.

“Yo le dije: ‘ya es momento, bótalo. Te perdonaron, puedes seguir en el programa, pero deshazte de ese hombre’”, relató Pérez, quien aseguró que Priscila había contemplado seriamente la opción de finalizar la relación.

A pesar de la presión de su entorno y la gran atención mediática, Priscila finalmente decidió no seguir ese consejo. Según sus excompañeros, la periodista estaba abrumada por el escándalo y el ruido que generó su relación con Zucchi, lo que la llevó a una decisión inesperada. “Ella estaba aturdida con todo lo que pasaba y llegó a decir: ‘voy a tomar distancia de esto’, pero al final no lo hizo”, explicó Gianfranco Pérez.

Magaly Medina se burla de la relación en “construcción” de Julián Zucchi y Priscila Mateo. Panamericana TV.

Magaly Medina se refirió a Priscila Mateo y Julián Zucchi

A pesar de que Priscila Mateo ya no forma parte del equipo de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina no ha ocultado el cariño que siente por la joven periodista. Sin embargo, Medina ha expresado su descontento con la forma en que Julián Zucchi ha manejado su relación con Mateo, señalando que no le da el lugar que merece ni se comporta de manera adecuada con ella.

“Me da pena que ella esté desperdiciando su talento”, comentó Medina, destacando que Priscila es una mujer inteligente y capaz. Recordó que cuando Mateo renunció por primera vez al programa en busca de mejores oportunidades, lo celebró y aplaudió su decisión. Sin embargo, ahora lamenta verla como parte del equipo de producción de la obra de Zucchi. “Se va de ‘Guatemala a Guatepeor’”, criticó la conductora, haciendo referencia a que la situación de la periodista ha empeorado.

Medina también reveló que, en su momento, le advirtió a Priscila sobre el impacto que podría tener su relación con Zucchi en su carrera profesional. “Le dije: ‘No te estás portando como la reportera de un programa polémico y cuestionador, te estás comportando como la enamorada embobada de un actor’”, recordó Medina, subrayando que la periodista debía tomar una decisión clara respecto a su futuro.