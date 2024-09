Christian Yaipén sufrió incidente en el escenario y usuarios lo critican: "Playback"

El líder del Grupo 5 está en el ojo de la tormenta tras los comentarios que se han generado en redes sociales a raíz de la publicación de un video | Facebook

Christian Yaipén es el actuar líder de Grupo 5, quien luego de desarrollar una carrera en Berklee, volvió al Perú en busca de mejorar la agrupación que fundó su padre y que llevaron al éxito sus hermanos. Sin embargo, estar al mando de la agrupación y cantar varias de las canciones, lo han puesto, en ocasiones, como el favorito y en otras se ha ganado críticas.

En redes sociales, muchos han llamado a este equipo musical como ‘Grupo Christian’, en clara referencia a que se ha llevado más protagonismo que los demás cantantes. Al respecto, los seguidores de la agrupación defienden la postura asegurando que, como parte de la familia fundadora, tiene todo el derecho a tener la mayor atención.

Pero, recientemente, Christian Yaipén ha sido blanco de críticas por un incidente en un concierto. A través de la página de Facebook ‘Radio Fiesta pa’ Gozar’, se compartió un video en el que el cantante tuvo un problema, aparentemente técnico, que ha despertado suspicacia.

Christian Yaipén sufrió incidente en el escenario y lo acusan de usar playback

En el clip, se ve al líder de Grupo 5 interpretando el tema ‘Tú no eres un ángel’, que es una colaboración con Guaynaa y Mike Bahía. Sin embargo, cuando está en escena y está en plena interpretación de la canción, se ve que no continúa cantando, pero su voz se sigue oyendo como si nada hubiera pasado.

Rápidamente, los comentarios se dividieron. Estuvieron quienes aseguraban que el playback podía llegar a ser recurrente en Christian Yaipén y quienes sacaron cara por el artista, defendiéndolo y mencionando que se trató de un error en el sistema de sonido que generó este desperfecto.

“Si canta horrible. No hay forma de comparación con Agua Marina”, “Antes valía la pena cuando había buenos cantantes de verdad”, “Por eso no quiere que los graben en los conciertos”, “Ahí está su grupo de oro y pagan por escuchar pistas”, “Si se sabe que hace playback, por ello no quiere que lo graben”, “Es solo una campaña de desprestigio que quieren hacerlo al grupo de ORO del Perú”, “No es playback. Simplemente, perdió el monitoreo”, fueron algunos de los comentarios.

Christian Yaipén y su auge en Grupo 5

Christian Yaipén es un reconocido cantante peruano y actual líder de Grupo 5, una de las agrupaciones más icónicas de la cumbia en el Perú. Nació en una familia profundamente vinculada a la música, siendo hijo de Elmer Yaipén Uypán, fundador de la banda. Desde joven mostró interés por la música, lo que lo llevó a seguir los pasos de su familia y desarrollar una carrera artística dentro del género tropical. Su preparación musical incluye estudios en la prestigiosa Berklee College of Music en Boston, lo que le ha permitido aportar un enfoque técnico y moderno a su carrera.

Bajo el liderazgo de Christian, Grupo 5 ha consolidado su popularidad, no solo en Perú, sino en diversas partes de América Latina y entre comunidades peruanas en el extranjero. Su estilo vocal, así como su capacidad para conectar con el público, han sido clave para que la banda siga siendo relevante a lo largo de los años. Con él, Grupo 5 ha logrado una mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, manteniendo la esencia del grupo mientras incorporan nuevas tendencias.

Christian Yaipén es líder de Grupo 5.

A pesar de su éxito, Christian no ha estado exento de críticas. En algunos conciertos ha sido acusado de hacer uso de playback, lo que ha generado controversias en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, su talento, formación y el legado de su familia continúan haciendo de él una figura central en la escena de la música tropical peruana.