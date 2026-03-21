Perú

Alerta nacional por 760.000 DNI sin recoger: Reniec advierte riesgo de exclusión electoral

El organismo amplía horarios para la entrega de documentos en todo el país, mientras urge a la ciudadanía a retirar su identificación antes de las Elecciones Generales 2026

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Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos
Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una advertencia sobre la existencia de 760.000 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) pendientes de recogida en sus oficinas a nivel nacional. Los documentos pertenecen a ciudadanos que tramitaron su identificación y aún no la han retirado, en algunos casos desde hace tres años.

Esta situación cobra especial relevancia ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026, donde el DNI es el único documento válido para ejercer el derecho al voto.

Regiones con más documentos en espera

El mayor número de DNI pendientes se concentra en la Jefatura Registral de Lima, con casi 300.000 documentos listos para ser entregados. Le siguen las oficinas de Piura (95.480), Trujillo (66.489), Arequipa (38.097), Huancayo (33.277) y Cusco (29.016).

Otras regiones como IcaHuánucoChimboteAyacuchoTarapotoPunoPucallpaIquitosAmazonas y Huancavelica también presentan cifras significativas de DNIs en stock. En total, 16 Jefaturas Registrales cubren los 24 departamentos del país, facilitando la entrega a los ciudadanos que realizaron el trámite.

Para agilizar este proceso, el Reniec implementó horarios ampliados de atención en todas sus oficinas descentralizadas, vigentes hasta el 12 de abril de 2026, exclusivamente para la entrega de DNI. La institución habilitó un listado de oficinas y recomienda a los usuarios consultar previamente los horarios antes de acudir.

El objetivo es garantizar que ningún ciudadano quede excluido del proceso electoral por falta de su documento de identidad.

Este 31 de enero Reniec
Este 31 de enero Reniec lanza megacampaña de trámites de DNI gratuitos en el Rímac. (Foto composición: Infobae Perú/Reniec)

Recomendaciones para verificar y recoger el DNI

La entidad recuerda que quienes tramitaron el DNI de forma presencial o digital pueden verificar el estado de su trámite en la página oficial del Reniec.

Si el proceso figura como completado al 100 %, el ciudadano podrá acercarse a la agencia seleccionada en el registro o al punto donde realizó el trámite para recogerlo. La verificación previa permite evitar contratiempos y asegurar la disponibilidad del documento al momento de acudir a la oficina.

El Reniec enfatiza que el DNI vigente es indispensable no solo para votar, sino también para acceder a servicios civiles, legales y administrativos. Además, la vigencia del DNI azul se mantiene para todo tipo de gestiones, pese a que ya no se emite este formato tras la llegada del DNI 3.0.

El documento azul sigue siendo válido para trámites financieros, legales y de otra índole, por lo que los usuarios pueden continuar utilizándolo sin inconveniente.

Prórroga de vigencia para el voto

En respuesta al alto número de documentos pendientes, el Reniec dispuso una prórroga excepcional hasta el 12 de abril para la vigencia de los DNI vencidos o próximos a vencer.

Esto permitirá que los ciudadanos puedan votar con DNI vencido en las Elecciones Generales, aunque la medida aplica únicamente para el sufragio y no para otros trámites.

La institución insiste en la importancia de recoger el DNI a la brevedad posible para evitar contratiempos en actos civiles y en la jornada electoral.

El llamado se extiende a quienes iniciaron el trámite hace meses o incluso años, recordando que la identificación personal es la llave para ejercer derechos y cumplir con responsabilidades ciudadanas. Con miles de documentos esperando en las oficinas, la carrera por llegar a tiempo a las urnas ya comenzó para miles de peruanos.

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