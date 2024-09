Julián Zucchi hace desplante a Priscila Mateo durante su show, según Magaly Medina: “Se queda colgada”

Julián Zucchi hace desplante a Priscila Mateo durante su show, según Magaly Medina. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme este 16 de septiembre, la conductora Magaly Medina mostró imágenes del unipersonal del comediante, “Una noche con Julián Zucchi”, donde, según la periodista, el argentino hizo un desplante a la joven reportera Priscila Mateo.

El incidente se produjo cuando Mateo subió al escenario para entregarle un ramo de flores al exchico reality y, en ese momento, le dio un beso. Sin embargo, la respuesta de este fue notoriamente distante, lo que generó comentarios en el programa.

Y es que las cámaras del programa de Magaly lograron captar este incómodo momento durante el espectáculo. En las imágenes, se ve a Priscila, visiblemente emocionada, acercándose al escenario para entregarle las flores al cantante y luego darle un beso.

Julián Zucchi hace desplante a Priscila Mateo durante su show, según Magaly Medina. (Captura: Magaly TV La Firme)

No obstante, lo que debió ser un gesto afectuoso terminó en una situación incómoda, ya que el actor no respondió de la misma manera. Según Medina, el argentino no abrazó a la joven ni devolvió el beso con el mismo entusiasmo como lo hizo con su mamá, lo que dejó a la comunicadora en una posición incómoda frente al público.

Magaly Medina no tardó en comentar lo sucedido, señalando que el artista no mostró interés en corresponder el gesto de Mateo. “Ahí están las pruebas al aire. Él ni siquiera la abraza, se quita hacia atrás y ella se queda colgada. Vean cómo se queda. Él no le devuelve el beso, fue un pico, no un chape, como dicen ciertos periódicos”, expresó la conductora mientras se mostraban las imágenes del momento.

La situación generó revuelo en el set, donde Magaly señaló que este tipo de acciones demostraban una falta de reciprocidad por parte del comediante hacia la joven reportera, insinuando que, pese a la ilusión de Mateo, el cantante no parecía valorar el afecto de ella, y que solo la estaría utilizando. “Es una chica que está enamorada, ilusionada, pobrecita... así son los ojos del amor”, comentó con ironía.

Priscila Mateo confirma una relación con Julián Zucchi

Hace poco, la exreportera del programa Magaly TV, La Firme, realizó su primera aparición pública en una entrevista tras su sorpresiva renuncia al espacio conducido por Magaly Medina. En su conversación con Todo se Filtra, la periodista no dudó defender a Julián Zucchi, figura pública que ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por no oficializar el que tiene con ella.

“Si ustedes ven los videos, él jamás ha dicho si sí, si no. Lo único que les puedo decir es que esto es una construcción, estamos construyendo algo, que es una relación. Pero después, que sí, que no, no quiero decir tampoco, no voy a exponer más”, indicó la comunicadora.

Priscila Mateo brindó su primera entrevista a los medios y defendió a Julián Zucchi de las críticas. Composición Infobae Perú

Magaly Medina se burla de bajas ventas en su unipersonal

Magaly Medina no dudó en comentar sobre la promoción y el bajo rendimiento en las ventas del show ‘Una noche con Julián Zucchi’. Medina señaló que, a pesar de que el argentino había visitado diversos medios de comunicación para promocionar su espectáculo, las ventas no han sido las esperadas.

Y es que la conductora mostró que el exchico reality tiene apenas cinco mesas vendidas de las 77 disponibles en el local donde se presentará. La periodista mostró un gráfico durante su programa que revelaba la baja cantidad de mesas adquiridas. “Solo ha vendido cinco mesas”, afirmó Medina, haciendo referencia a la plataforma de ventas donde se puede observar el diagrama de asientos.

