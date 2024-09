Ángelo Alejos se retracta y retira su video después de las exigencias de Javier Masías: “Pido disculpas”

Angelo Alejos se retracta y elimina video que deja entrever que Javier Masías le mandaba mensajes. (Captura: Tiktok Ric La torre)

Recientemente, el tiktoker Ángelo Alejos ha emitido un comunicado en sus historias de Instagram en el que se retracta y pide disculpas por un video que publicó el pasado sábado en la citada red social. En el video, Alejos habría insinuado que el jurado de El Gran Chef Famosos, Javier Masías, le había enviado mensajes inapropiados.

Este contenido generó una ola de especulaciones y controversia en las redes sociales y la prensa. Sin embargo, el joven decidió aclarar el tema, ya que reconoce que el video, que describía características de un individuo no especificado, fue malinterpretado y que el contenido revelador llevó a identificar a Masías como el personaje en cuestión.

El tiktoker se disculpa públicamente por cualquier daño causado y aclara que la publicación buscaba provocar una reacción sin tener intenciones claras de perjudicar al comunicador directamente.

“Comunicado a la opinión pública, el día sábado compartí un video mediante la app TikTok que contenía un texto describiendo ciertas características de un individuo no especificado en dicho contenido audiovisual. Tras comentarios generados por los usuarios de las redes sociales y la prensa, donde se señaló explícitamente con nombre y apellido al personaje en cuestión, me retracto de mi publicación y pido disculpas a mis seguidores”, explica el joven en su mensaje.

Esta retractación ocurre después de que Javier Masías rompiera su silencio y rechazara las acusaciones. El periodista había dado un plazo de 24 horas a Alejos para retractarse, advirtiendo que el tiktoker estaba tratando de perjudicarlo moral, comercial y económicamente con su publicación.

“Alejos ha superado los 30,000 likes y no ha mostrado la información prometida. Esto refleja inequívocamente que este rumor tuvo dos objetivos: perjudicarme y beneficiarse de la controversia generada para acaparar la atención”, declaró Masías.

Angelo Alejo quiere evitar el morbo

Por último, Ángelo añade en su comunicado que su intención no era causar un escándalo, sino generar una discusión que se salió de control. Reconoce que el contenido del video y la controversia que se generó ha sido aprovechado por varios personajes para mofarse y capitalizar sobre el asunto.

“Para evitar alimentar el morbo y el escándalo generado, y dado que ya varios personajes están mofándose y capitalizando sobre la situación, prefiero concluir esta controversia aquí”, finalizó el tiktoker.

Tiktoker Angelo Alejos dejó entrever que Javier Masías era el sujeto que lo acosaba desde hace meses.

Javier Masías exige que Ángelo Alejos se retracte en 24 horas o tomará acciones legales

Hace poco, el crítico gastronómico y jurado de El Gran Chef Famosos, Javier Masías ha emitido un contundente comunicado en el que exigia a Ángelo Alejos retractarse de las acusaciones que ha realizado en su contra. En las últimas 48 horas, Masías ha sido objeto de graves acusaciones de acoso, divulgadas a través de las redes sociales por el tiktoker.

El presentador no tardó en responder y ha dado un ultimátum a Alejos. En su comunicado, el crítico gastronómico expresó: “En las últimas 48 horas, a través de redes sociales, he sido objeto de una calumnia debido a que se me acusa de haber cometido el delito de acoso. Quiero invitarle a recapacitar y retractarse de lo afirmado en un plazo de 24 horas contadas desde la publicación de este comunicado”.

Javier Masías rechazó acusaciones de acoso sexual en su contra.