Yolanda Medina se pronuncia luego de protagonizar fuerte discusión con la cantante Marisol. Instarandula.

Yolanda Medina, líder de la agrupación ‘Alma Bella’, no tardó en pronunciarse luego de la polémica discusión que protagonizó con la cantante Marisol Ramírez, más conocida como ‘Marisol’ en una conocida emisora de radio.

La pelea se viralizó en redes sociales tras ser transmitida por la cuenta de TikTok del actor cómico y locutor Edwin Sierra y dicho video se ha generado comentarios divididos en el público.

El incidente ocurrió en las instalaciones de Radio Nueva Q, donde ambas cantantes coincidieron para presentar sus nuevos lanzamientos musicales con Leslie Shaw y Pamela Franco. Durante la transmisión, la popular ‘Faraona de la cumbia’, hizo algunos comentarios que no cayeron bien a Yolanda, particularmente cuando mencionó que quería cantarle su tema a “la robamaridos”.

Luego de que Marisol y Leslie Shaw se retiraron de la cabina de radio, llegó el turno Yolanda Medina, su agrupación y la cantante Pamela Franco. La líder de ‘Alma Bella’ tampoco se quedó callada y se burló del aspecto físico de Medina, calificándola de ‘chanchita’.

La explicación de Yolanda Medina a Instarandula

Debido a la viralización del video, Yolanda Medina se comunicó con el portal ‘Instarándula’, dirigido por el periodista Samuel Suárez, para hacer su descargo y ofrecer su versión de los hechos. En su mensaje, la cantante aclaró lo que había sucedido y criticó la actitud de Marisol, a quien acusó de hacer comentarios despectivos sin estar dispuesta a enfrentarse directamente.

“Es de cobardes insultar y agredir cuando no estamos cara a cara. Nunca la toqué, solo le cerré el pase para que me diga lo mismo que dijo adentro”, afirmó Yolanda.

Además, señaló que los comentarios ofensivos por parte de Marisol no solo fueron dirigidos hacia ella, sino también hacia otras personas en la cabina. “Ella empieza a agredirme verbalmente a mí, a Pamela y a mis chicas. Ahora dime tú, ¿quién busca a quién?”, cuestionó la líder de ‘Alma Bella’.

Yolanda Medina ha dejado en claro que no permitirá que la insulten o agredan verbalmente y señala que de repente el mejor camino debió ser ignorar a la Faraona, pero se sintió agredida y no lo iba a permitir. “Sí, debí ignorar, pero sorry no soy cobarde y eso lo sabes. Si alguien me busca me encuentra”, detalló al portal.

¿Qué pasó entre Yolanda medina y Marisol?

La disputa entre las cantantes se inició durante la presentación de Marisol y Leslie Shaw en el programa radial de Edwin Sierra. La vocalista del grupo ‘Marisol y la Magia del Norte’ lanzó hirientes comentarios que, según Yolanda, fueron irrespetuosos hacia ella y su equipo.

Las tensiones crecieron, y aunque Marisol abandonó la cabina, Yolanda no dejó pasar la oportunidad para responder. En un video compartido en YouTube por el canal ‘Mario Noticias Perú’ capturó el instante en que Yolanda Medina interrumpió el paso de Marisol, quien intentaba salir de la cabina radial.

La acción fue seguida por un insulto de Medina hacia la ‘Faraona’: “Safa pe***”, lo que provocó la inmediata reacción de Marisol. Esta confrontación se produjo ante la mirada atónita de otros artistas presentes, quienes no esperaban que la situación escalara de esa manera.

La discusión se ha convertido en tema de conversación en redes, donde muchos han tomado partido, apoyando a una u otra cantante. Mientras algunos consideran que Yolanda Medina actuó de manera correcta al defenderse, otros opinan que la situación podría haberse manejado de una manera más pacífica y sin llegar a los insultos.

Por ahora, Yolanda Medina ha dejado en claro que no permitirá que la insulten o agredan verbalmente, y aunque la situación ha sido tensa, espera que las cosas se resuelvan de manera más civilizada en el futuro.

