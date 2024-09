Magaly Medina amenaza con demandar a Tomás Angulo por exponer sus fotos para promocionar su show: “Hazte ver con un psiquiatra”

⁠Magaly Medina desmiente a Tomás Angulo y amenaza con demandarlo por usar su imagen para promocionar su polémico show. Magaly TV La Firme

En la última edición del jueves 5 de septiembre, Magaly Medina se pronunció sobre las imágenes que difundió Tomás Angulo en sus redes sociales. El psicólogo pretendía demostrar con su publicación que la conductora había disfrutado de sus espectáculos y hasta los promocionaba, pese a que hoy en día los cataloga de ‘asquerosos’ y ‘vulgares’.

Después de que Magaly Medina criticara el show ‘No me florees’ por su alto contenido sexual, Tomás Angulo respondió: “Promocionabas mi show en tu programa varias veces, además participabas del show. ¿Y ahora te parece vulgar?”, escribió el psicólogo, quien además subió dos imágenes de la periodista, donde se le ve en La Estación de Barranco.

Esta acción enervó a la conductora de TV, señalando que tomará medidas legales sobre esta acción que va en contra de su imagen. “Creo que el doctor Angulo está rebasando todos los límites, el uso indiscriminado de mi imagen en su show, en sus redes sociales, es algo que estoy trasladando a mis abogados encargados de mis derechos de autor, porque yo le he dado autorización”, indicó Magaly Medina bastante incómoda.

Magaly Medina se enoja con Tomás Angulo por exponer sus fotos para promocionar su show. IG Tomás Angulo

Magaly Medina desmiente a Tomás Angulo

Asimismo, aclaró que las veces que ha promocionado los show y libros de Tomás Angulo es porque el mismo psicólogo se lo pidió de favor. La conductora indicó que hizo esta deferencia con el terapista porque asistía a su set para dar su opinión profesional sin cobrar. Sin embargo, aclaró que nunca leyó sus escritos, ni mucho menos ha visto sus espectáculos, a excepción de una que lo hizo por insistencia del propio Angulo.

“Acá se le ha hecho el favor de promocionar todos sus shows, sin verlos si quiera. Sus libros, todos los que me traía acá, me hacía grabar un videito para promocionarlo, sin leerlo. Nunca he leído un libro suyo, pero lo hacía como un favor, como una deferencia que tengo con muchos de los profesionales que vienen acá”, aclaró Magaly Medina, resaltando que ya estaba cansada de que el psicólogo mienta constantemente sobre ella en las redes sociales.

Magaly Medina amenaza con demandar a Tomás Angulo por exponer sus fotos para promocionar su show.

“¿Cómo que ahora su show me parece vulgar? Su show es vulgar. Antes, cuando recién empezó, en el año 2016, y que, a tanta insistencia, con mi esposo, y con Ney Guerrero, fuimos, y era otro su show. Y yo nunca he participado de sus shows. Ahora, él a la fuerza me está haciendo participar de sus shows, usufructo con eso, pero antes, nunca jamás. La única vez (que fuí), me subió al escenario, subí dos minutos, agradecía y me volví a bajar. Al final, él me llamó para tomarme fotos con mis amigos, con lo que yo estaba, y luego hacerme fotos con su esposa y él”, relató. “Eso no quiere decir que seamos patas”, aclaró enervada.

Tomás Angulo expone foto de Magaly Medina en su show.

Tomás Angulo intenta desmentirla y ella responde

Ante la negativa de Magaly Medina, Tomás Angulo volvió a usar sus redes sociales para contestarle a la periodista. Además, mostró más imágenes donde se le ve a la conductora junto con amistades en el espectáculo y parada en el escenario. La respuesta de la popular ‘urraca’ fue inmediata.

“Esa (foto) fue en el teatro, que fue con una pareja de amigos que no tendría por qué aparecer, porque son muy privados. Fui a un show, en el 2016, hace 8 años, cuando él tenía un show más alturado. Él no tenía ese tipo de palabrotas, no tenía esos excesos de vulgaridad y de chabacanismo en su show. Y tampoco nos hubiéramos enterado si no mandábamos un equipo, porque hubo gente que nos estuvo contando”, señaló Magaly Medina.

Para la conductora de TV, le parece ofensivo que Tomás Angulo siga intentando demostrar que alguna vez fue su amigo cuando no es cierto. “Tú nunca tendrás ese privilegio, no lo tuviste ni lo tendrás. ¿Cuándo he almozado contigo? Hazte ver Tomás Angulo, hazte ver con un psiquiatra”, concluyó enojada.

Tomás Angulo responde a Magaly Medina por criticar su show. Composición Infobae Perú