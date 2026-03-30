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Selección peruana recibió un importante apoyo de compatriotas a su llegada a Butarque en la antesala del amistoso contra Honduras

Una cantidad considerable de connacionales se estacionó en los exteriores del estadio del CD Leganés a fin de recibir y saludar a la delegación nacional, que se medirá pronto ante Honduras

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La 'bicolor' recibió una calurosa bienvenida en Leganés por parte de su siempre fiel afición. | VIDEO: El Chiringuito

Bien dicen que los peruanos estamos en todas partes. No importa la distancia ni la localidad, en el momento menos pensado surge un compatriota. De eso pueden dar fe los integrantes de la selección nacional, que al momento que llegaron a Butarque se vieron sorprendidos por una multitud de simpatizantes.

Al momento que el bus oficial de la ‘bicolor’ se estacionó en el estadio del CD Leganés y descendieron del mismo los futbolistas llamados por Mano Menezes, los hinchas peruanos desplegados recibieron cálidamente al grupo. Entre gritos y vítores, algunos seleccionados, como Diego Enríquez y Jairo Concha, respondieron al gesto con saludos.

El ambiente, conviene mencionar, se hizo mayor cuando la selección peruana abandonó Butarque, después de cumplir con su sesión de reconocimiento de campo y trabajos físicos al igual que de coordinación. Con ello ha quedado demostrado que los connacionales siempre acudirán al apoyo de los suyos sin importar los kilómetros por recorrer.

Enmienda

Perú ha dado un paso en falso, recientemente, al sufrir un revés a manos de Senegal. Por más que intentó llevar peligro, los ataques no sumaron en el score a diferencia de los locales, que aprovecharon sus ocasiones para imponerse en el trámite, el cual incluso pudo ser mayor por chances falladas.

La apertura del tanteador llegó cerca del epílogo de la primera parte tras una acción veloz e inmediata por el flanco derecho. Allí poco o nada pudieron hacer Marcos López y Alfonso Barco para frenar la endemoniada carrera de Ibrahim Mbaye, quien asistió a Nicolás Jackson para que anotase la ventaja en París.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

La diferencia aumentó en el complemento a partir de una desatención en el bloque bajo de Perú. Un balón que rebotó en Jairo Vélez habilitó a la perfección a Ismaila Sarr, quien tan solo atinó a correr y definir a placer ante la salida de Pedro Gallese, tal vez uno de los puntuales destacados nacionales.

Le toca a la ‘bicolor’ dar vuelta a la página y centrarse en su siguiente oponente, la renovada Honduras, que llega con un nuevo entrenador como el español José Francisco Molina. La oportunidad ante la ‘H’ es fundamental que sea aprovechada para enmendar el camino.

Registros

La selección peruana ha retornado a territorio español para disputar un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Uno de los episodios más destacados de su historia reciente en aquel suelo tuvo lugar en la víspera de la repesca intercontinental de la cita mundialista Qatar 2022, cuando se enfrentó a Nueva Zelanda.

El RCDE Stadium fue el escenario de aquel encuentro, que registró una presencia masiva de aficionados peruanos. El único gol del partido lo marcó el goleador Gianluca Lapadula, asegurando la victoria de la 'blanquirroja’ en la antesala del decisivo y lastimero cotejo ante Australia, en Doha.

La última participación registrada de Perú en España corresponde a hace tres años, cuando se midió ante Marruecos, seleccionado que posteriormente se convertiría en la revelación del Mundial 2022. El encuentro, celebrado en el estadio Metropolitano, concluyó con un empate sin goles.

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