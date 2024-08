Nicola Porcella reaccionó a burla de Adrián Marcelo y lanza advertencia: “Te espero afuera”

Adrián Marcelo imitó a Nicola Porcella y aseguró que el actor había quedado en 2do lugar de la primer temproada por Wendy Guevara. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Tras la salida de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México 2 la convivencia entre los habitantes parecía haberse relajado. Sin embargo el cuarto Tierra encontró una peculiar forma de divertirse este martes 20 de agosto, pues Adrián Marcelo comenzó a realizar parodias acerca de los famosos de la primera temporada en el reality.

Su dinámica consistió en imitarlos y recalcar uno de los rasgos más recordados durante su participación en LCDLFM. Fue entonces que el youtuber se burló de Nicola Porcella y Wendy Guevara. “Hola amigos, soy Nicola Porcella y sin Wendy no hubiera quedado en segundo lugar”, gritó.

“Y si Wendy no se hubiera enamorado de mí, yo no estaría en Hoy ahorita”.

Wendy Guevara y Nicola Porcella llegaron a la final de la primer temporada del reality show. (Fuente: captura canal de 'Las estrellas')

El equipo Tierra se rieron con cada imitación del regiomontano, rápidamente estos videoclips se viralizaron y llegaron a Nicola, quien le respondió a Adrián Marcelo con un ácido comentario.

“Y sin Wendy no me hubieras querido pagar para que vaya a tu podcast. Te espero afuera con el mucho amor que te tiene la gente”, arremetió Porcella por medio de su cuenta de X.

Asimismo, internautas respaldaron al actor peruano y se pronunciaron criticando los comentarios de Adrián Marcelo, “Cuando salga, no lo tomes en cuenta”, “Lo veremos rogando afuera”, “Espérate a que salga y te pida disculpas”, “Nicola salió siendo el hombre más amado de México y el otro saldrá como el más odiado”, fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

Esta no es la primera vez en que Nicola le responde a Marcelo por sus actitudes y acciones dentro de La Casa de los Famosos México 2. Recordemos que hace unas semanas, el creador de contenido tuvo un fuerte enfrentamiento con Gala Montes, utilizando el tema de la salud mental para agredirla verbalmente. Por lo que el actor expresó su opinión al respecto.

Adrián Marcelo es recordado por atacar a Gala Montes utilizando el tema de la depresión que sufre la actriz. (IG: @adrianmarcelo10)

“Yo sufro de depresión y tengo que decirles que sí gané. Gané una nueva oportunidad de vida. Gané volver a sentir pasión por lo que hago. Gané aprender a soltar y perdonar. Gané que mi familia volviera a ser feliz. Gané al 1 por ciento”.

Nicola hizo hincapié en que haberse mudado a México ha sido fundamental en su proceso de recuperación. “Fue México quien me ayudó y me salvó”, comentó Porcella.

Igualmente dentro de la primer entrega de LCDLFM el presentador peruano tocó el tema de la depresión, “Estoy un poco decaído, la gente que sufre de esto me va a entender. El primer paso es muy complicado, el levantarme de la cama. Requiere de mucho esfuerzo y más en una situación como la que estamos acá, por eso me quedo ahí (en la cama), descansando, tratando de pensar cosas bonitas. Acá me da mucha tristeza, es una batalla diaria. No es por flojo, cuesta activarse”, compartió a sus compañeros en 2023. Incluso Nicola fue abierto al comentar que estaba dedicado, sin embargo siempre tuvo el apoyo de sus compañeros y la producción.