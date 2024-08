‘La Casa de los Famosos México 2′: ¿Dónde ver el reality de convivencia en el Perú?. Instagram.

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ se viene ganando el cariño del público azteca y no solamente ese país, sino también varios lugares del mundo. Y es que las ambiciosas estrategias y vivencias que tienen los participantes son compartidos a diarios en las redes sociales y han despertado un gran interés en el público.

Recientemente, hubo una gran polémica por la forma como el participante Adrián Marcelo, comediante e influencer mexicano, no pudo soportar que Gala Montes fuera salvada de la ronda de eliminación por votación del público.

En respuesta, él y su equipo ‘Tierra’ decidieron atacarla, alegando que no hacía otra cosa más que dormir. En privado, Adrián Marcelo expresó duras opiniones contra las personas que sufren de depresión, lo que generó una fuerte controversia.

“Qué tiene [que no le hable a Gomita]. Acuérdate que tiene depresión, no te preocupes, los deprimidos no ganan aquí. ¿Tú crees que a México le gustan los deprimidos? A nadie le gustan. México repudia a los deprimidos”, fueron las duras palabras del regiomontano, que rápidamente fueron criticadas en redes sociales. Los usuarios no dudaron en exigir su expulsión del reality de Televisa.

Rápidamente, Nicola Porcella, quien ocupó el segundo lugar en la primera temporada de LCDL se refirió al tema de la depresión y señalo que este trastorno mental le fue diagnosticado hace muchos y que inclusive tuvo que lidiar con él cuando estuvo participante en el reality de convivencia.

A través de un emotivo mensaje en Twitter, Nicola Porcella compartió: “Yo sufro de depresión y tengo que decirles que sí gané. Gané una nueva oportunidad de vida. Gané volver a sentir pasión por lo que hago. Gané aprender a soltar y perdonar. Gané que mi familia volviera a ser feliz. Gané al 1%”.

¿Dónde ver EN VIVO ‘La Casa de los Famosos’?

Pero, ¿dónde podemos ver este programa?, pues para los que vivimos fuera de México es a través de una plataforma de Televisa y Telemundo. El acceso a la casa más famosa es mediante la plataforma VIX+, con una suscripción de 24 soles aproximadamente puedes ver los cuartos del grupo que han formado los famosos, tales como; mar, tierra y agua. Además de la sala, cocinas y otras partes de la residencia.

¿Quiénes son los participantes?

- Mario Bezares - Conductor de televisión

- Briggitte Bozzo - Actriz e influencer

- Shanik Berman - Periodista de espectáculos

- Agustín Fernández - Modelo e influencer

- Arath de la Torre - Conductor de televisión

- Sabine Moussier - Actriz

- Luis ‘Potro’ Caballero - Influencer

- Ricardo Peralta - Influencer y creador de contenido

- Karime Pindter - Influencer y creadora de contenido

- Mariana Echeverría - Conductora de televisión

- Gala Montes - Actriz

- Sian Chiong - Actor

- Gomita - Influencer

- Adrián Marcelo - conductor de televisión

Participantes eliminados

Paola Durante fue la primera eliminada del reality show y la segunda fue la conductora del programa ‘Hoy’, Shanik Berman. Este domingo 11 de agosto se conocerá a la tercera persona que le dirá adiós al reality.

¿Cuánto se lleva el ganador de ‘La Casa de los Famosos’?

El ganador o ganadora del reality mexicano se llevará la ostentosa suma de 4 millones de pesos mexicanos o el cambio igual a 230 mil dólares. La ganadora de la primera temporada Wendy Guevara, quien se hizo ganadora de este premio.

