Magaly Medina arremete contra Yolanda Medina por cuestionar salidas de Pamela López: “Ahí no tiene miedo”, dijo la cantante

En la emisión del 3 de septiembre de Magaly TV La Firme, Magaly Medina usó unos minutos de su programa para despotricar contra la cantante Yolanda Medina, quien cuestionó a Pamela López por sus salidas nocturnas pese a denuncia contra Christian Cueva. Para la cumbiambera, es incoherente que en la mañana “lloré” y esté con el “botón de pánico”, mientras que en la noche es captada divirtiéndose.

“Obviamente, una mujer que está llorando en la mañana, que está pidiendo por sus derechos, que está siendo maltratada, que yo la he visto en la mañana en un proceso muy delicado para todas las mujeres que es la agresión y en la noche la vemos en Barranco Bar, entonces, hay bastante que desear”, indicó la amiga de Pamela Franco.

“Dije: ‘no sé, si en la mañana estamos hasta con el botón de pánico, en la noche, ¿qué hacemos? No tengo miedo y salgo en la noche’. Es algo que todo el mundo lo ha visto”, acotó Yolanda Medina, palabras que no fueron toleradas por la conductora de TV.

Yolanda Medina critica salidas de Pamela López tras demandar Christian Cueva. Captura/América TV

Magaly Medina saca cara por Pamela López

Muy mortificada, Magaly Medina llamó “ignorante” y “machista” a la cantante de cumbia, por esperar que Pamela López se mantenga encerrada después de denunciar agresión y pedir resguardo para su persona.

“A eso me refiero yo cuando hablo de la amplia ignorancia y de la falta de empatía que hay para las mujeres golpeadas. Tenemos mujeres como esta con pensamiento tan machista. ‘No puede ser que en la mañana la veo pidiendo el botón de pánico y en la noche la veo en Barranco Bar’ (la remeda). En la noche puedes hacer stripteases si quieres y ganarte la vida acá por la avenida Arequipa, pero eso no le da ningún derecho, a ningún hombre a tocarte, a violentarte, a golpearte, a maltratarte psicológicamente”, dijo bastante fastidiada.

Magaly Medina indicó que le sorprendía que Yolanda tome una postura cuestionadora contra Pamela López, minimizando la denuncia que hizo contra Christian Cueva.

“Yo no entiendo la postura de estas mujercitas, que salen a defender lo indefendible, porque sencillamente la violencia de este tipo, de la que hemos visto agredida en Pamela López, no tiene justificación ninguna. No hay ninguna justificación para que un hombre trate así a la madre de sus hijos. O sea, porque una mujer es violentada, porque un hombre no la supo valorar, porque tiene un miserable al costado, que no tiene la suficiente inteligencia emocional para manejar una relación y lo único que se le ocurre es violentar a su mujer, ¿por eso esta mujercita debe quedarse con su botón de pánico encerradita en una habitación, no salir al mundo exterior?”, preguntó la conductora de TV.

Magaly Medina arremete contra Yolanda Medina por cuestionar salidas de Pamela López, Composición Infobae Perú

Defiende las salidas de Pamela López

Eso no quedó ahí, Magaly Medina le aclaró a Yolanda Medina y a los televidentes que una mujer no pierde el derecho de salir cuando denuncia una agresión, ni mucho menos hay que mirarla mal porque decide salir a divertirse. La comunicadora remarcó que es Christian Cueva quien debe alejarse de Pamela López, y no ella alejarse del mundo exterior.

“El botón de pánico no quiere decir que uno le tenga miedo al mundo entero, el botón de pánico solo está hecho para denunciar a nuestro agresor, y en este caso, al que denunció es a su esposo Christian Cueva. ¿Entonces, por qué no podría salir e irse a otro lado? Él no puede acercarse a ella, él no podría (acercarse) así ella se vaya a Barrano Bar, a la discoteca, a pasear a las calles, el único que no se le puede acercar es Christian Cueva. Eso no quiere decir que se vaya a encerrar, ¿por qué?”, preguntó una vez más, resaltando la cólera que le tiene a Pamela López.

“Qué mujer de pensamientos tan arcaicos, tanta cólera le tendrán a la mujer de Cueva. Entre ellas se defienden, son tal para cual, toda la sarta de gente que rodea a Pamela Franco, la misma gente de dudosa reputación que rodea a Christian Cueva”, concluyó.

Pamela López en salida noctura tras ampay de Christian Cueva y Pamela Franco. Magaly TV La Firme