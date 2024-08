Yolanda Medina explica por qué se llevó a Pamela Franco de ‘Todo se filtra’: “La estaban agrediendo”

Yolanda Medina se pronuncia tras llevarse a Pamela Franco de ‘Todo se filtra’. Instarandula.

Yolanda Medina se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática. Esta vez, debido a su reacción en el programa ‘Todo se filtra’, donde se mostró molesta frente a las preguntas incómodas que el conductor del programa, Kurt Villavicencio, le hizo a su amiga íntima Pamela Franco. Las preguntas giraban en torno a la relación amorosa con el futbolista Christian Cueva.

Después del incidente, la líder del grupo musical ‘Alma Bella’ se comunicó con el creador de contenido Samuel Suárez para su portal ‘Instarándula’ y en su mensaje a Suárez, quiso dejar claro que entiende perfectamente que, al asistir a programas de espectáculos, es probable que le realicen preguntas sobre temas polémicos, más aún si va acompañada de Pamela Franco, quien actualmente está en el ojo de la tormenta debido a su romance con Christian Cueva.

“Por si acaso nadie pone condiciones porque sabemos que es inevitable que se pregunte, pero no agresión pues mi Samu, tampoco aguantar tanto”, detallando su postura respecto a los límites que considera aceptables en tales situaciones.

Además, Yolanda Medina expresó su desconcierto sobre la invitación del programa, afirmando que si bien la producción la conocía, no comprendía el propósito de la misma: “Y si me conocen, para qué me invitan”, cuestionó la artista en la conversación con Samuel Suárez.

¿Qué pasó entre Pamela Franco y “Metiche”?

La controversia comenzó el pasado 29 de agosto en el programa ‘Todo se filtra’, donde el conductor Kurt Villavicencio, conocido popularmente como “Metiche”, abordó a Pamela Franco con preguntas que implicaban su vida privada y su relación con Cueva.

Pero luego, la entrevista tomó un giro incómodo cuando Kurt confrontó a Pamela sobre su relación pasada con Christian Cueva, insinuando que fue “la amante” durante el matrimonio del futbolista trujillano con Pamela López.

La situación incomodó a Pamela, mientras Yolanda Medina, intervino para defenderla, pidiendo que se detuvieran los comentarios despectivos. “Cada quien es dueño de sus acciones, no solo las mujeres, somos culpables de lo que le pasa a un matrimonio. Solamente chancan a Pamela, ya basta, estamos trabajando, somos mujeres trabajadoras y no vamos a venir a un programa para que me digas ‘amante’. ¡Ya basta, se acabó! Toda la vida me vas a lapidar”, expresó.

A pesar de los intentos de Yolanda por desviar la conversación hacia temas laborales, Villavicencio insistió en presionar a Pamela, lo que llevó a las integrantes de ‘Alma Bella’ abandonen el set en vivo, como una muestra de su solidaridad con Franco.

A pesar de que “Metiche” intentó detener a Pamela, tomándola de la mano y pidiéndole quedarse un momento para seguir hablando, no pudo evitar que se la llevarán. “Un ratito con Pamela, un ratito, pero por qué se la llevan, no entiendo...”, exclamó el conductor, mientras una de las jóvenes de Alma Bella la alejaba del brazo de Villavicencio.

Magaly Medina criticó actitud de Yolanda Medina: “Que falta de respeto”

Magaly Medina no fue ajena a lo que ocurrió en el programa de “Metiche” y el desaire que le hicieron Pamela Franco, Yolanda Medina y su agrupación. La figura de ATV las calificó de malcriadas por dejar con la palabra en la boca al presentador de TV.

“Que tal malcriadez y que tal falta de respeto de la otra, parecían todas unas irrespetuosas”, indicó.

Además, comentó que Pamela Franco y Yolanda Medina no tendrían por qué haberse molestado con Kurt porque él simplemente dijo la verdad al señalar a la cantante chimbotana como la amante de Christian Cueva.

“Ella dice: ‘todo el mundo le dice amante’, ha sido amante, pues, ¿qué cosa le vamos a decir?, legítima mujer de alguien, ella ha sido amante, amante, amante de Cueva y ahora sigue siéndolo, creo”, expresó.

