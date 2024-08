Pamela López niega amistad con Nardha Velarde y le lanza advertencia: “Hay muchas cosas que dejan mal a la señora”

Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, ha salido al frente para aclarar su vinculación con el empresario Luis Fernando Rodríguez, en medio de las acusaciones que la señalan como la responsable de la ruptura entre Rodríguez y su expareja, Nardha Velarde. En una entrevista exclusiva con el programa ‘Amor y Fuego’, López negó haber tenido una amistad cercana con Velarde y lanzó una advertencia que dejó a todos sorprendidos.

El triángulo amoroso entre Pamela López, Luis Fernando Rodríguez, y Nardha Velarde ha sido el centro de atención en los medios de espectáculos en los últimos días. Este jueves 29 de agosto, la trujillana decidió romper su silencio y por primera vez apareció en televisión para esclarecer su vínculo con el empresario. Según López, su relación con Rodríguez es meramente amical, pese a las comprometedoras imágenes en las que ambos aparecen en actitudes cariñosas en una discoteca y un video que ha sido ampliamente difundido en los medios. “Ese video fue manipulado, el contexto es distinto, no saben qué estábamos jugando ni hablando, no voy a entrar a detalles”, afirmó con firmeza.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Nardha Velarde, quien había afirmado que ambas eran amigas mientras ella aún mantenía una relación con Rodríguez, López no solo negó esta amistad, sino que también insinuó que posee información que podría perjudicar gravemente a Velarde. “La señora comenta su verdad, pero yo tengo otra verdad, que si es que yo podría hablarla, pero siento que no es el momento... no puedo contarla”, expresó, dejando en el aire un fuerte mensaje de advertencia.

Pamela López habla del video con Luis Fernando Rodríguez.

Pamela López también sugirió que revelar su versión de los hechos podría tener consecuencias serias para terceros, lo que la ha llevado a mantener en reserva ciertos detalles de la situación. “Cada quien tiene una verdad, yo no quisiera entrar en más detalles porque yo para poder contar mi verdad tendría que contar muchas cosas que no la dejarían bien a la señora y tocaría a menores de edad”, agregó, dando a entender que su silencio obedece a una intención de proteger a otras personas involucradas.

La entrevista de Pamela López ha generado un gran revuelo, ya que no solo negó tajantemente las acusaciones en su contra, sino que también puso en duda la veracidad de las afirmaciones de Nardha Velarde, sugiriendo que hay mucho más detrás de esta polémica. Además, su decisión de no entrar en más detalles ha dejado a la audiencia expectante sobre qué otras revelaciones podrían salir a la luz en el futuro.

Pamela López es desmentida por Nardha Velarde. (Foto: Captura de IG)

Mientras tanto, el público sigue a la espera de más declaraciones o pruebas que puedan aclarar la situación, ya que tanto Pamela López como Nardha Velarde han mantenido sus posiciones firmes en medio de esta controversia. Sin embargo, lo que queda claro es que este triángulo amoroso ha dado mucho de qué hablar y promete seguir siendo tema de conversación en los próximos días.

Por ahora, Pamela López ha dejado claro que no permitirá que su nombre sea manchado por rumores infundados y que está preparada para defender su verdad en el momento que lo considere necesario. “No voy a permitir que me difamen sin pruebas”, concluyó, mostrándose determinada a enfrentar cualquier acusación en su contra.