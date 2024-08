Eva Ayllón es acusada de tener actitud arrogante detrás de cámaras: “Ni Jennifer López”, cuestiona ‘Metiche’

Kurt Villavicencio arremete contra Eva Ayllón | Panamericana TV

Este martes 27 de agosto, Kurt Villavicencio, conocido en el ambiente artístico como ‘Metiche’, lanzó duros comentarios contra Eva Ayllón. El presentador de TV expresó su descontento luego de que la cantante de música criolla se negara a dar declaraciones a la prensa y ordenara a su seguridad retirar a los reporteros de las instalaciones de Panamericana TV, donde se encontraba para una entrevista con Andrés Hurtado.

El conductor de ‘Todo se filtra’ no escatimó en reproches y acusó a Eva Ayllón de mantener una actitud déspota y arrogante, especialmente cuando las cámaras no la captan. “Ni que fuera Jennifer López”, comentó inicialmente. Después, defendió a su reportera, quien fue retirada del set de ‘Sábado con Andrés’ y estuvo a punto de ser forzada a abandonar los estudios del canal 5.

“Yo me identifico con la reportera porque la gente que me ha visto en las épocas de ‘Hola a Todos’ sabe que me han choteado, golpeado, escupido, y bajado de conciertos. Sé lo que pasa con la reportera. Pero no puede ser posible que Eva sí le responda a Andrés Hurtado, le dice lo mínimo porque no es un programa de espectáculos, pero toda la prensa estaba en la puerta esperando”, aseveró indignado.

'Metiche' criticó duramente a Eva Ayllón por negarse a hablar sobre la denuncia que interpuso su hijo contra Natalia Málaga. Captura/Panamericana TV

Kurt Villavicencio agregó que, curiosamente, Eva Ayllón acudió al canal sin la presencia de su manager y mejor amiga Natalia Málaga, quien ha sido denunciada por haber rayado el auto de Francisco García Ayllón. “¡Qué casualidad! Ella siempre está presente en todos los eventos, pero este sábado no vino a las instalaciones de Panamericana”, añadió el conductor, sugiriendo que la exvoleibolista está evitando dar la cara por las acusaciones que hay en su contra.

“Eva Ayllón es arrogante”

Seguidamente, Kurt Villavicencio recordó sus intentos fallidos de obtener una entrevista con Eva Ayllón durante su época como reportero. Debido a la constante negativa y actitud evasiva de la cantante, que solía enviar a su manager para rechazar las solicitudes, el ahora conductor no dudó en calificarla de déspota.

“Recuerdo cuando Magaly le decía ‘negrita presuntuosa’. También me acuerdo cuando la señora Eva Ayllón, en más de dos oportunidades, he querido entrevistarla en algún evento. Me he acercado a su representante de ese momento, porque todavía no trabajaba con Natalia Málaga, y me mandó a decir que no me iba a dar entrevista. Así de arrogante es”, relató.

Eva Ayllón está en el centro de la polémica luego que su hijo Francisco denunciara a Natalia Málaga.

“Pero cuando quieres utilizar programas de cualquier índole para promocionar tu 50 aniversario, ahí sí se presta, hasta convoca conferencia de prensa. Eso me parece una falta de respeto para los comunicadores y periodistas. La señora es malcriada”, añadió Kurt Villavicencio en su programa.

El presentador concluyó expresando que, aunque Ayllón es una figura destacada de la música criolla, su comportamiento deja mucho que desear. “Está bien que sea una gran cantante nacional, pero a la prensa se le respeta. Si no quieres decir nada, caminas bonito con tu seguridad al costado, si quieres con tus 80 gorilas, y dices que ya lo declaraste. ¡Pero, por favor! Qué arrogancia”, sentenció.

Eva Ayllón en el set de Panamericana TV, momentos antes de ordenar la retirada de los reporteros y generar críticas por su actitud hacia la prensa.