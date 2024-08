Christian Cueva mandó a Pamela López a dar a luz en Trujillo mientras estaba con Pamela Franco en Brasil

La aún esposa del futbolista mencionó que su embarazo estaba en riesgo, pero el padre de la menor le restaba importancia | Magaly TV La Firme

A raíz de la denuncia por violencia física y psicológica por parte de Pamela López contra su aún esposo Christian Cueva, se han destapado más episodios de decepción entre la expareja. En una reciente entrevista con Magaly Medina, Pamela López abrió su corazón y le contó a la periodista todas las veces que fue víctima de agresiones, además de las infidelidades que tuvo que soportar.

En su descargo, la denunciante sorprendió al contar uno de los sucesos más difíciles que le tocó vivir. Fue cuando quedó embarazada de su última hija. Según contó, se enteró de su gestación cuando estaba en Brasil y al contarle a su esposo y comenzó la dulce espera, sin embargo, Cueva tuvo que viajar España a hacer una pretemporada.

“Inicios del 2019 me entero que estaba embarazada de mi última hija. Yo saco los papeles del colegio de mis hijos que estaban en Trujillo para irme a vivir a santos cuando voy para Brasil y me entero que estaba embarazada, estábamos en el hotel. Le comento que estaba embarazada, me dice que seguimos el embarazo y de pronto se va a hacer pretemporada a Marbella”, comentó en un inicio.

Pamela López revela que Christian Cueva la mandó a Trujillo a pasar su embarazo.

Sin embargo, comenta que evidenció una actitud rara en su pareja, quien le pidió que mejor se regresara a Trujillo a vivir su embarazo. Le comentaba que quería tranquilidad para desenvolverse bien en su equipo, pese a que Pamela le insistió en seguir juntos, Cueva no dio su brazo a torcer.

“Tuvimos una pequeña pelea y comienza a cambiar de actitud. Cuando regresa de la pretemporada, dice, vete a llevar tu embarazo a Trujillo, motivo porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero descansar bien, quiero tranquilidad y con los bebes no voy a poder. Le pedí de mil maneras que piense y recapacite para que me acompañe en mi embarazo y se rehusó. Me dijo que no me podía acompañar si algo pasaba”, mencionó con profunda tristeza.

Pamela Franco se pronuncia acerca de la denuncia de Pamela López a Christian Cueva por violencia física. instagram.

Su embarazo estuvo en riesgo

Su embarazo se complicó y en el proceso de regreso a Trujillom Pamela López, tuvo una amenaza de aborto que la obligó a internarse por una semana en Sao Paulo, tiempo en el que Christian Cueva nunca apareció. Tras ello, tuvo que ser operada de la vesícula grasa, con riesgo de perder a su última hija.

“Regreso a Trujillo, pero en ese viaje abordando el avión tengo una amenazada de aborto, me quedo internada en São Paulo como una semana que no me dejaron viajar. Ese tiempo nunca se apreció. Estaba deprimida y regreso a Trujillo y me operaron de vesícula grasa pudiendo perder a la bebe pero no la perdí”, comentó.

Finalmente, tras el nacimiento de su hija prematura, la mantuvo internada en UCI para ir recuperándose. Tiempo más tarde, recapitulando pruebas, Pamela López cayó en cuenta que la razón por la que Cueva le pidió que se fuera de Brasil a Trujillo tenía nombre y apellido: Pamela Franco. De acuerdo a un movimiento migratorio que mostró Magaly Medina, el tiempo en el que Pamela salió de Santos a Perú, fue el mismo en el que Franco salió hacia el país garoto. Las coincidencias ya evidenciaban que había algo más.

Magaly Medina y Pamela López se reunieron para conversar sobre Christian Cueva. (Foto: Captura de TV)

“Mi hija nace prematura 6 meses y estaba en UCI. Después, con el tiempo, con el movimiento migratorio de la persona que mencionas (Pamela Franco), corroboro que cuando hago ese viaje de Santos para Trujillo, él lleva a la persona para allá (Brasil)”, finalizó.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, hay varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100, un servicio gratuito y confidencial, opera las 24 horas del día en quechua, aimara y castellano, ofreciendo orientación, consejería y soporte emocional.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional, en todo el país de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Puedes obtener más información llamando al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección. Asimismo, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.