‘Gianfranco 23′: sicario peruano fue detenido y liberado en Estados Unidos hace tres meses, porque no tenía captura internacional

Lo que se sabe del líder de 'Los Killers', el perpetrador de 23 homicidios en Perú (24 Horas Noticias)

Gianfranco Torres Navarro, 38 años, o también conocido como ‘Gianfranco 23′ o ‘Chato’, era uno de los criminales más buscados en el Perú y, de acuerdo con las autoridades, a nivel internacional. Esta vez, el líder de ‘Los Killers’ de Ventanilla fue detenido el miércoles 14 de agosto en Endicott, Nueva York luego de ser el principal sospechoso del asesinato de un policía.

Torres Navarro tiene un historial delictivo contundente, pero no es el único buscado por las autoridades, debido a que su pareja también es acusada de ser el brazo logístico de esta banda criminal. La denominación ‘Gianfranco 23′ no es casual: responde al número de crímenes que se le atribuyen.

Este no es el primer encuentro de Torres Navarro con la ley. En 2021, fue detenido en la zona del peaje de la Panamericana Norte, cumpliendo entonces con una orden de prisión preventiva. Sin embargo, en enero de 2024, las circunstancias llevaron a que volviera a las calles, reincidiendo en sus actividades ilícitas a través del cobro de cupos en el Callao.

Lo que se sabe de la captura de Gianfranco Torres Navarro, líder de Los Killers y acusado de matar a 23 personas| Día D

Este sujeto ya había ganado terreno en la provincia constitucional y pedía cupos a los extorsionadores para que continúen con su actividad ilícita. Es decir, dominaba toda la zona.

“Ellos creen que el Callao y Ventanilla les pertenecían, estaban poniendo reglas a través de balazos, asesinatos, muertes”, agregó.

Uno de los últimos ataques que se le acusa es contra José Seminario Cárdenas, alias Cañejo, con la finalidad de controlar otra red. Sin embargo, antes habían planeado quitarle la vida al policía que trabajaba como seguridad en el restaurante ‘El Tambo’, donde se citaron.

Es así como el líder sanguinario fugó a Estados Unidos junto a su pareja para evitar la cárcel, mientras que sus cómplices están siendo procesados por el crimen del policía.

Gianfranco Torres, líder de ‘Los Killers’: qué le espera en Estados Unidos al sujeto acusado de cometer 23 asesinatos en Perú| América Noticias

Fue intervenido y liberado por las autoridades estadounidenses

Torres Navarro, junto a su pareja, entró de manera ilegal al territorio americano el pasado 16 de mayo por Roma, Texas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos los intervinieron, pero los liberaron con una comparecencia vigente, según Associated Press.

Es decir, el sanguinario peruano ya había tenido un primer encuentro con las autoridades americanas, pero solo fue por unos momentos. Esa vez, ‘Gianfranco 23′ no tenía una orden de captura internacional vigente, la PNP del Perú, debido a que recién se da el 3 de julio.

No obstante, las autoridades estadounidenses mencionan que obtienen información de su captura el 8 de julio. Al tener conocimiento, se le capturó, pero no respondieron el motivo de la liberación a las horas, a pesar de que entraba sin documentos, según Associated Press.

De esta manera, la orden de captura no había sido consignada en el sistema para que la información sea tomada en cuenta. Se estima que el sicario acusado pisaría el territorio nacional en las próximas semanas.

PNP busca a novia de sicario y líder de organización criminal en Ventanilla| ATV

¿Quién es ‘Gianfranco 23′?

El coronel PNP Franco Moreno, jefe de la Diviac, señaló que ‘Gianfranco 23′ ingresó al mundo criminal desde muy pequeño. Es así como inicia su historial con ‘Los Malditos de Angamos’.

La estrategia de este sujeto era desterrar a las organizaciones criminales que eran su competencia y no le permitían obtener las ganancias ilícitas con el cobro de cupos. De esta manera, se habían establecido en Comas, Puente Piedra, Carabayllo, Ventanilla y Callao.

“Ya no tenía competencia, entonces empezó a reinar. Entonces, desde joven buscó tener su organización criminal y obtener dinero ilícito basado en muertes”, dijo el coronel a Día D.

Por su parte, Mishelle Ortiz Ubillus es acusada de coordinar y ejecutar las operaciones logísticas de la organización delictiva que lidera su compañero. Los sicarios confirmaron que su pareja había participado en muchas oportunidades en los crímenes, e incluso era la encargada de coordinar y tomar decisiones dentro de la organización.

La PNP obtuvo audios de Ortiz donde narra su accionar violento y demuestra su actitud criminal.