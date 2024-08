“Antes se colgaba de Angie, ahora se cuelga de Wendy”: Nicola Porcella reacciona a inesperado comentario de Rafael Cardozo

Nicola Porcella reacciona ante inesperado comentario de Rafael Cardoso. Programa Yo la hice

Nicola Porcella y Rafael Cardozo se han caracerizado por ser grandes amigos pero también por jugarse bromas pesadas. En una reciente entrevista que el exintegrante de La Casa de los Famosos brindó a Mathías Brivio, para su programa Yo la hice, el brasileño sorprendió con un comentario en relación a la expareja de su amigo, Angie Arizaga.

Cansado de las bromas que le estaba haciendo Nicola Porcella durante la entrevista, donde dejaba entrever que lo ayudaba con dinero y jugaba a que era su empleado, Rafael Cardozo le devolvió el mal trago con una inesperada declaración. Intervino en la entrevista para indicar que iba a seguir los pasos de su amigo, pues después de haberse ‘colgado’ de la imagen de Angie Arizaga en Perú, ahora lo hace con Wendy Guerra en México, desatando la risa del exconductor de ‘Esto es Guerra’ y del propio Porcella.

“Yo tengo que usar la regla que usa él, que primero se hizo famoso aprovechándose de Angie (Arizaga), ahora aprovechándose de Wendy. Mira, se colgó de Angie y ahora se colgó de Wendy, yo tengo que hacer eso, voy a buscar una”, dijo el brasileño en son de broma.

Como se recuerda, Nicola Porcella y Angie Arizaga hicieron noticia en Perú por tener una tormentosa relación, la cual inició a mediados del 2012, cuando ambos eran participantes de ‘Esto Es Guerra’, y terminaron en el año 2018.

Rafel Cardozo tuvo inesperado comentario contra Nicola Porcella. Composición Infobae Perú

Nicola Porcella reacciona ante comentario

Nicola Porcella, actor y conductor peruano, tomó con humor este comentario y señaló que su amistad es así, dejando en claro que no hay ninguna mala intención en sus palabras. “Así nos llevamos”, dijo el artista.

Además, resaltó que Rafael Cardozo y el propio Mathías Brivio son personas que quiere mucho, y quienes le han ayudado en momentos difíciles que vivió en perú.

“Rafael y Mathías son gente que quiero mucho, por eso están en mi casa, por eso no estarían, son gente que me han apoyado. Yo me acuerdo, el 2015, nunca me voy a olvidar cuando salí de la televisión que los que fueron a visitarme fueron Mathías y Rafael a mi casa, cuando nadie se quería juntar conmigo y yo lo valoro hasta el día de hoy”, dijo Nicola, aceptando que estaba muy deprimido en esos momentos.

“Pero, mira, al final todo lo malo trajo un beneficio”, sentenció el exchico reality, quien no dudó en mostrarle toda su casa al exconductor de Esto es Guerra.

Nicola Porcella y Rafael Cardozo hicieron una gran amistad en Perú. (Facebook)

¿Qué pasó entre Nicola Porcella y Angie Arizaga?

Angie Arizaga y Nicola Porcella iniciaron su romance a mediados del 2012, durante su participación en Esto es Guerra, y concluyó en el 2018.

En medio de una relación de idas y venidas, salió a la luz un audio bastante comprometedor. En el 2015, se difundió un material donde la exchica reality denunciaba haber sido maltratada por Nicola Porcella, generando el repudio de la opinión pública.

Durante su estadía en La Casa de los Famosos México, Nicola habló sobre aquella situación que lo puso en el ojo de la tormenta.

“(Tuvimos) Una discusión fuerte, ella comienza a golpear y yo le digo: ‘car***’, pero no le pego, nada. Ella llama a un amigo y le dice: ‘Nicola me pegó’. Grabaron todo eso y lo vendieron a otro canal y se escuchaba ella llorando diciendo que yo la había golpeado, maltratado, pateado. Yo salí a decir que soy una persona que pesa 90 kilos no puedo pegarle a una mujer, patearla y que al día siguiente esté como si nada, algo tiene que tener”, contó.

Sin embargo, no es la primera vez que la pareja se vio en vuelta en un escándalo similar, pues en el 2019 se difundió un video donde se le ve a Nicola Porcella gritándole a Angie Arizaga.

Nicola Porcella y Angie Arizaga protagonizaron una pelea a las afueras de una discoteca. "No me hables así, cállate la boca", respondió la modelo tras las agresiones verbales del 'guerrero'. (ATV)

Según el conductor, estaba resentido por la forma en que habían terminado. “Cometí un error, estaba en una discoteca y me llama mi ex, pero yo estaba muy dolido. Llego a la discoteca y comienzo a pelear con ella y me grabaron, pero nunca fui agresivo”, remarcó Porcella, resaltando que después de esta discusión pública, ambos decidieron ir a un hotel para conversar y aclarar sus conflictos. No tuvieron problema en dormir juntos e incluso se despidieron con un beso, recordó

Nicola Porcella expresa buenos deseos hacia Angie Arizaga y su embarazo: “Se lo merece”. (Video: Amor y Fuego / Willax TV).