Brunella Horna rechaza el fichaje de Christian Cueva para César Vallejo: “No lo veo con el futuro de antes”

Brunella Horna no quiere que Christian Cueva juegue en César Vallejo | América Hoy - América TV

Este martes 13 de agosto, Brunella Horna, conductora del programa ‘América Hoy’ y cercana amiga de Pamela López, se mostró sorprendida al conocer los rumores sobre la posible incorporación de Christian Cueva al equipo César Vallejo. La esposa de Richard Acuña, presidente del club trujillano, expresó su preocupación por el fichaje del futbolista peruano, citando sus recientes escándalos mediáticos como motivo de su inquietud.

La noticia fue analizada en el programa, donde se resaltó que Christian Cueva estaría a un paso de unirse al club César Vallejo, quedando únicamente pendiente la firma del contrato. Ethel Pozo, compañera de Brunella Horna en ‘América Hoy’, fue quien le dio a conocer la situación, lo que sorprendió a la presentadora, quien exclamó: “¡Qué! Recién me entero”.

La situación no terminó allí, ya que Brunella Horna expresó su preocupación por la posible incorporación de Cueva, señalando que en las últimas semanas el futbolista ha sido visto en situaciones comprometedoras, como consumiendo alcohol y alejándose de su entrenamiento. “Espero que no”, comentó la pareja de Richard Acuña.

Christian Cueva ya tuvo un paso por César Vallejo en 2012, donde jugó para el club trujillano.

“Han salido ayer unas imágenes de Christian Cueva que estaría tomando cerveza y yéndose a Huamachuco. La verdad, yo no veo al Christian Cueva de antes que se le veía futuro”, añadió la presentadora de ‘América Hoy’, sorprendiendo a sus compañeros por su actitud directa.

No es un secreto que Brunella Horna no ve con buenos ojos a Christian Cueva, no solo como futbolista, sino también como persona. Esto se debe en parte a su estrecha amistad con Pamela López, expareja del jugador. La rubia ha estado al lado de López en momentos difíciles, incluyendo cuando se descubrió que el deportista le había sido infiel con Pamela Franco, conocida cantante de cumbia.

Brunella Horna expresó su preocupación en 'América Hoy' por el posible fichaje de Christian Cueva por César Vallejo.

Christian Cueva perdió contrato con la UCV

En medio de los rumores sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, la cantante de cumbia ha visto su agenda llena de eventos, beneficiándose de la polémica. Sin embargo, la situación ha tenido un impacto negativo en la carrera del futbolista peruano. Brunella Horna, conductora de ‘América Hoy’, reveló que los constantes escándalos de Cueva afectaron su posible fichaje por el club Universidad César Vallejo, propiedad de su esposo Richard Acuña.

Según Horna, el nombre de Christian Cueva fue mencionado en repetidas ocasiones durante las negociaciones, pero sus polémicas personales llevaron al club a desistir de contratarlo. Aunque no hubo reuniones oficiales entre el futbolista y los dirigentes, el interés inicial del club se diluyó debido a la mala imagen que el jugador proyectaba. “A los entrandores no les gustan los escándalos”, sostuvo.

Christian Cueva estuvo a punto de entrar al César Vallejo, asegura Brunella Horna. 'América hoy'.

‘Chicho’ Salas no va más en César Vallejo

El club César Vallejo enfrenta una nueva polémica tras el anuncio del fichaje de Christian Cueva para reforzar al equipo durante el Torneo Clausura 2024. Este movimiento no fue bien recibido por el DT Guillermo Salas, quien, debido a un conocido enfrentamiento previo con el mediocampista, decidió presentar su renuncia. Aunque el entrenador tiene contrato vigente hasta finales de 2024, está negociando su salida con la dirigencia del club, centrándose en los términos económicos.

Chicho Salas abandona César Vallejo tras polémico debate por fichaje de Christian Cueva.

Se ha filtrado que Salas ya se despidió de los jugadores durante los entrenamientos, y su partida podría oficializarse en las próximas horas. Mientras el club busca un reemplazo definitivo, el equipo será dirigido de manera interina por Luis Hernández, técnico de la reserva, quien comandará el encuentro contra Sport Boys este viernes 16 de agosto.

La renuncia de Salas es un golpe para el club, que se encuentra en zona de descenso y solo ha ganado un partido en el campeonato. La controversia entre la salida del DT y la llegada de Christian Cueva ha generado un fuerte debate en redes sociales, con críticas hacia el fichaje del jugador debido a sus repetidas indisciplinas.