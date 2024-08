Ministro Ángel Manero viajó a Francia tras declarar que “Perú no pasa hambre” y minimizar la inseguridad alimentaria

Ministro de Desarrollo Agrario reconoce que no sabe qué es pasar hambre y pide comer más carne

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, salió del Perú con rumbo a Francia el último viernes 9 de agosto, dos días antes de la ceremonia de la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 y en medio de una polémica por sus declaraciones que minimizaban la inseguridad alimentaria.

Según el registro migratorio al que Infobae Perú tuvo acceso, Manero no ha vuelto hasta ahora a territorio nacional. De acuerdo con una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, el funcionario solicitó licencia sin goce de haber, “por motivos personales”, hasta el 12 de agosto. Durante este período, su despacho ha sido encargado al titular de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

El viaje al país europeo ocurrió después de desatar una ola de controversia por afirmar, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “en Perú no se pasa hambre” porque “se come de manera contundente”. Manero cuestionó así un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre la inseguridad alimentaria en el país.

Posteriormente, explicó que, aunque sus comentarios pudieron haberse malinterpretado, su intención fue destacar la diferencia entre la cantidad y la calidad de los alimentos a los que tienen acceso los peruanos. “¿Debería pedir disculpas a las personas que se sintieron afectadas por esas declaraciones? No, porque se me entendió mal”, señaló. También mencionó: “Yo no ceno. Estaría en inseguridad alimentaria grave”.

Angel Manero - crédito Infobae Perú

El ‘Tour de France’ del ministro

De acuerdo con el documento migratorio, el ministro de Desarrollo ingresó a territorio francés en otras oportunidades: el 31 de mayo de 2024, el 14 de septiembre de 2022 y el 6 de noviembre de 2021. Infobae Perú accedió a dos fotografías publicadas en redes sociales en las que Manero aparece junto a su familia mientras disfruta de su estancia en París. Vestido con un polo de la marca Tommy Hilfiger de color rojo, se deja ver en dos escenarios particulares que permiten corroborar que las imágenes fueron tomadas en Francia.

La primera de imagen fue capturada al interior de uno de los locales de un conocido restaurante francés llamado ‘Hippopotamus’. Una búsqueda de los cinco locales de esta cadena de establecimientos ubicados en París permitió determinar que el visitado por Manero se encuentra cuadra 46 de la Av. de Wagram, a solo unos minutos del Arco del Triunfo, monumento histórico de la capital Francesa.

Fotografías publicadas en redes sociales permitieron a Infobae Perú corroborar que el ministro Ángel Manero visitó el Bercy Arena y el restaurante Hippopotamus, ambos ubicados en París. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

A 10 kilómetros, luego de 37 minutos en auto, se encuentra el Bercy Arena, uno más importantes del deporte parisino y en los que, según la página oficial de los Juegos Olímpicos París 2024, se desarrollaron las disciplinas de gimnasia artística, gimnasia en trampolín y baloncesto. Una fotografía difundida por el periodista Alonso Ramos muestra al ministro Manero y a su familia a las afueras de este escenario, al lado de un monumento con el símbolo de las olimpiadas, mientras sostenía una bandera peruana.

Infobae Perú pudo determinar que la foto fue tomada en este escenario gracias a postales similares tomadas por turistas que visitaron el mismo lugar durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos París 2024 y que tienen similitudes en las estructuras metálicas del escenario deportivo y las formas del monumento olímpico ubicado a las afueras del estadio.

Fotografías publicadas en redes sociales permitieron a Infobae Perú corroborar que el ministro Ángel Manero visitó el Bercy Arena y el restaurante Hippopotamus, ambos ubicados en París. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Coincidentemente, entre los días 10 y 12 de agosto, el Bercy Arena albergó las finales de baloncesto masculino (Alemania - Serbia y Francia - Estados Unidos), además de las finales de baloncesto femenino (Bélgica - Australia y Francia - Estados Unidos). La ceremonia de clausura del evento deportivo se realizó el 11 de agosto en la misma ciudad.

De acuerdo con información de la web del aeropuerto internacional Jorge Chávez, un vuelo proveniente de Francia arribó este lunes 12 de agosto aproximadamente a las 15:30 horas.

Refutan declaraciones

Para el economista Milton Von Hesse, exministro de Agricultura, los dichos de Manero denotan “un desprecio a un problema gravísimo” en un país donde al menos 17 millones de personas que no pueden asegurar sus comidas diarias. “No es una broma que muchos peruanos no puedan cenar, no porque no pueden o están a dieta, sino porque no tienen recursos y eso es una tragedia”, dijo.

Las cifras, de hecho, subrayan una realidad alarmante. Según el último informe de la FAO, el 51.7% de los peruanos enfrenta inseguridad alimentaria moderada y grave. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Oxfam han informado que, hasta el 2023, el 29% de la población vivía en pobreza monetaria. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indica que 6 de cada 10 peruanos han experimentado escasez de alimentos en los últimos tres meses y se estima que el 37% sufrirá un déficit calórico en 2024.

Manero, en cambio, sugirió que el problema es más bien de acceso a una dieta saludable que de escasez de alimentos. “El Perú es la capital de la gastronomía mundial. No se puede decir que los peruanos pasan hambre porque esto es en un segmento de la población y estamos hablando de 5% de la población, aproximadamente dos millones de personas, que sí, sin duda, tiene alta probabilidad de pasar hambre”, indicó.