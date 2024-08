‘Papita’ Hinostroza Jr. explota contra de Deyvis Orosco: “¿Qué éxito tiene? 17 años y sigue usando a su padre”

'Papita’ Hinostroza Jr. en contra de Deyvis Orosco. (Composición: Infobae)

Las declaraciones de ‘Papita’ Hinostroza Jr. han generado controversia y han puesto en el centro de atención la autenticidad del legado musical de Jhonny Orosco y su relación con el Grupo Néctar. Y es que, el hijo del fallecido músico Ricardo Hinostroza, ha lanzado duras críticas contra el popular ‘Bombomcito’, Deyvis Orosco.

Esto surge tras el anuncio de Orosco sobre el próximo lanzamiento de la película basada en su vida ‘Tu nombre y el mío’. Hinostroza Jr. no se quedó callado y expresó su descontento, advirtiéndole a Deyvis que no use la imagen de su fallecido padre para su beneficio.

“No tengo mucha expectativa, seguro será una decepción más. El hijo de Jhonny siempre trata de hacer algo para llamar la atención… ¿Qué historia? ¿Qué éxito tiene? Lamentablemente, no sabe cantar y solo se vale cada año para ‘revivir’ o usar a su papá para conmover al público”, declaró Hinostroza Jr.

"Tu nombre y el mío" telenovela dirigida por Michelle Alexander se estrena este miércoles 7 de agosto por América Tv.

Además, habló sobre la historia del Grupo Néctar, en el que su padre fue socio: “El grupo fue creado en Argentina en 1995 con su papá y mi papá como socios. Su papá abandonó el grupo por un año y se aprovechó y se apropió del nombre en el Perú cuando lo patentó en Indecopi en 1998 a espaldas de mi padre. Y mi papá se enteró dos años después y siguieron firmando contratos, ambos como socios”, añadió.

Según ‘Papita Jr’, hay evidencia suficiente, como videos que incluso han sido eliminados de YouTube, que demuestra que el grupo fue manejado por ambas partes involucradas, pero Deyvis se niega a admitirlo.

“Es una historia real lo que pasó, simplemente puede decir sí, pasó la historia, así como está contando y listo. Pero no, él no lo va a reconocer, no lo ve factible. Sin embargo, hay muchos vídeos, incluso lo han bajado de YouTube. Hay un vídeo donde está mi papá recibiendo el disco de oro, él solo, no estaba Johnny (Orosco). Estaba otro vocalista aquí en Bolivia y posteriormente, cuando se reintegra Johnny, reciben el disco de doble platino los dos. Son partes de las pruebas de que ellos dos manejaban el grupo”, mencionó el músico a La República.

“Que saque lo que tenga que sacar. Tengo pruebas, documentos, CD, cosas que se hizo desde un comienzo. Yo vengo contando la verdad desde hace mucho tiempo y bueno, yo muestro pruebas”, concluyó.

Deyvis Orosco es el actual líder del Grupo 5. Ocupó este cargo luego que su padre falleciera en un accidente automovilístico.

El elenco de ‘Tu nombre y el mío’

El elenco de “Tu nombre y el mío” se complementa con destacados actores, incluyendo a:

El primer actor nacional Óscar Carrillo (Marcial)

Carolina Infante (Eva)

Úrsula Mármol (Teolinda)

Ximena Díaz (Kathy)

Pold Gastelo (Felipe)

Stephanie Orúe (Estrella)

Daniela Feijoo (Hellen)

Emilram Cossio (El Chacal)

Iván Chávez (Kike)

Sirena Ortiz (Adriana)

Briggite Jouannet (Carla)

Merly Morello (Natalia)

Javier Dulzaides (Matías)

Alessandra Fuller (Cassandra)

Lucía Oxenford (Fiorella)

Sergio Asmusgo (Pancho Jr.)

Ethel Pozo (Perla)

Mario Cortijo desmiente rumores y confirma que será Deyvis Orosco en la nueva serie ‘Tu nombre y el mío’.

Ethel Pozo emocionada por su participación en bioserie de Deyvis Orosco ‘Tu nombre y el mío’

En sus redes sociales, Ethel Pozo compartió su emoción por esta nueva oportunidad: “Muy emocionada de ser parte de la nueva novela de De Barrio Producciones y América TV, ‘Tu nombre y el mío’. Una historia de lucha y amor, para toda la familia, con cariño. Un elenco increíble, muchísimas ganas de llegar hasta sus hogares noche a noche”, expresó la conductora.

