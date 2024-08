Cassandra Sánchez será interpretada por Ale Fuller en ‘Tu nombre y el mío’, y Giselo dice: “Va tener que subir de peso”

Cassandra Sánchez será interpretada por Ale Fuller en ‘Tu nombre y el mío’. (Captura: TikTok Ric La Torre)

Fuertes declaraciones. El presentador de ‘América Hoy’ Edson Dávila generó controversia el martes 6 de agosto al comentar sobre el aspecto físico de Cassandra Sánchez de la Madrid, hija de Jessica Newton y esposa del cantante Deyvis Orosco.

El incidente se produjo en el programa magazine de la cadena América Televisión, cuando Ethel Pozo reveló que la actriz Ale Fuller sería la encargada de interpretar a la madre del hijo de Orosco en la serie que Michelle Alexander está produciendo, titulada ‘Tu nombre y el mío’.

Durante el programa, ‘Giselo’ expresó: “Va a tener que subir de peso Ale Fuller”, lo que provocó la inmediata reacción de sus compañeras de programa, quienes no dudaron en cuestionarlo en el set.

Brunella Horna respondió instantáneamente: “¡Qué desubicado!”, mostrando su desaprobación. Ethel Pozo, en sintonía con Horna, agregó: “Sí, totalmente, hermano”.

Dávila intentó justificar su comentario señalando: “Quiero aclarar, los actores en Hollywood y en cualquier parte para interpretar un buen personaje suben y bajan de peso porque eso califica al artista”, tratando de suavizar la situación. No obstante, la reacción de sus compañeras fue de rechazo. Brunella Horna no aceptó las explicaciones de Dávila y le dijo: “No la arregles tampoco, patinaste, acepta que tienes que pedir perdón”.

A pesar de la presión para que se disculpara, Dávila se mantuvo firme en su postura y concluyó la conversación con un tajante: “No, no, no, no es así”.

