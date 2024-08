Bono para trabajadores del PJ: Trabajadores CAS que ganen menos de S/ 1.950 recibirán aporte

Conoce quién recibirá este bono.

El Poder Judicial anunció este mes de agosto que se otorgará un bono extraordinario y por única vez a los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que perciban sueldos inferiores a 1,950 soles.

La medida, que se enmarca en un conjunto de estrategias para mejorar las condiciones laborales dentro del sistema judicial peruano, tiene como objetivo brindar apoyo económico a los empleados con menores ingresos.

A través de un comunicado, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, detalló que esta iniciativa responde a la necesidad de reconocer y compensar a estos trabajadores por sus contribuciones.

Según el escrito oficial, este bono extraordinario constituye un esfuerzo significativo por parte del Estado para abordar las disparidades salariales y mejorar las condiciones de vida de sus empleados.

La normativa que autoriza esta asignación fue publicada en el diario El Peruano, mediante una edición extraordinaria que detalla las disposiciones clave para la implementación de la medida.

Asimismo, el artículo 41° de la publicación del Congreso de la República autoriza específicamente al Poder Judicial a realizar modificaciones en su presupuesto hasta por un monto de 21,427,000 soles, financiados a través de la fuente de recursos ordinarios, durante el Año Fiscal 2024.

¿Cómo saber si recibiré el bono?

Esta asignación cubrirá el bono de 7,000 soles para los empleados de CAS que perciban sueldos iguales o menores a 1,950 soles. El comunicado enfatiza que esta asignación no tiene carácter remunerativo, no está sujeta a cargas sociales y no se considera parte de los beneficios laborales.

Para ser beneficiario de este bono, los empleados deberán estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al momento de la entrada en vigor de la ley y contar con un vínculo laboral vigente en el momento del otorgamiento de la compensación. Estas condiciones se establecen para asegurar que el beneficio llegue efectivamente a quienes más lo necesitan.

El comunicado también señala que la decisión de otorgar este bono es vista como una respuesta a las peticiones de aumento salarial y mejores condiciones laborales que han expresado los trabajadores del Poder Judicial.

Tal como detalló la agencia Andina, en varias ocasiones, el presidente Arévalo Vela ha defendido la necesidad de este tipo de medidas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), argumentando que los trabajadores con sueldos más bajos merecen una compensación adicional por su dedicación y esfuerzo diario.

Además del bono, se han propuesto y ejecutado diversas acciones para mejorar las condiciones laborales, incluyendo capacitaciones y mejoras en la infraestructura de las oficinas judiciales.

PJ desarrollará jornada judicial extraordinaria

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) ha determinado que el próximo viernes 9 de agosto se llevará a cabo una jornada judicial extraordinaria de carácter voluntario, la cual durará 24 horas, anunció el Diario Oficial El Peruano mediante la Resolución Administrativa 000257-2024-CE-PJ.

Esta innovadora medida busca agilizar el tratamiento de diversos procesos judiciales, según lo confirmado por múltiples medios de prensa. El Peruano explicó que la jornada permitirá revisar y dictar sentencias de primera instancia y de vista que han sido descargadas en el Sistema Integrado Judicial (SIJ). También se dará prioridad al total de autos procesados y las vistas de causa finalizadas antes del 9 de agosto.

El objetivo de esta jornada voluntaria es abordar el cúmulo de casos que han congestionado el sistema judicial peruano, señalaron analistas en distintos medios, además de facilitar la descarga de expedientes antes del mencionado plazo.

Los procesos ingresados en el SIJ, ya sea por nuevas demandas, redistribuciones, elevaciones o devoluciones, serán considerados en esta jornada de trabajo intensivo. Las notificaciones deberán realizarse el mismo día a través de notificación electrónica, central de notificaciones y otros canales habilitados.