La verdadera razón por la que Dina Boluarte no habría ido a Junín: el rechazo de la población

Aunque se había anunciado la participación de la presidenta Dina Boluarte para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Junín, no acudió. (Composición: Infobae)

“La presidenta Dina Boluarte no podrá participar en la Ceremonia de conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín, por motivos de fuerza mayor”, anunciaron desde sus redes oficiales sin precisar cuál sería la razón. Si bien, un día antes, se conoció que el palco oficial en el que se iba a presentar se derrumbó producto del mal clima en la región, el verdadero motivo sería el rechazo por parte de la población.

Prueba de que no se trataría de un tema de seguridad contra las autoridades en general es que, en lugar de la jefa de Estado, acudió el premier Gustavo Adrianzén, acompañado por la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas. Aunque también viajó el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, no asistió a las actividades por una descompensación.

Uno de los temores principales, además de los insultos y arengas negativas, es la integridad de la jefa de Estado, pues podría haber sido agredida como fue en Ayacucho, donde dos deudas de los fallecidos en las protestas en su contra lograron burlar su seguridad y jalarle el cabello.

Como se recuerda, mientras Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de familiares de asesinados y heridos del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho, se acercó raudamente a la mandataria, Ilaria Ayme, madre de un menor asesinado en la mencionada protesta, fue por detrás de la sucesora de Pedro Castillo y la tomó del cabello, logrando zamaquearla.

La presidenta Dina Boluarte fue agredida en Ayacucho cuando una mujer la insultó y le jaló el cabello. Video: Canal N

Rechazo fue advertido

Antes de que se confirmara la ausencia de Boluarte, el presidente del Frente de Defensa de Junín, Alejandro Gamarra, ya se había mostrado en contra de la presencia de la jefa de Estado y del gobernador regional, Zósimo Cárdenas, debido a compromisos incumplidos.

“Nosotros no queremos promesas vacías. La señora Boluarte y el gobernador regional no han gestionado ni ejecutado ninguna obra trascendental para nuestra región, pese a las continuas solicitudes de los ciudadanos (...). La población de Junín no ha visto ningún avance en proyectos cruciales como el Hospital de Apoyo Junín o el parque temático. Todo se ha quedado en anuncios sin materializarse”, manifestó.

Otros ciudadanos también se mostraron en contra de la participación de la mandataria. “Es una señora muy sinvergüenza, no sé con qué dignidad, con qué personalidad va a ir a Junín. No creo que lo permita la gente del pueblo. Están bien resentidos [...] Es muy mentirosa (Dina Boluarte), no creo que lo acepte la gente”; “Junín está sublevándose, la semana anterior hubo paros, Dina Boluarte no cumple con sus promesas”, fueron algunas de las declaraciones a Exitosa.

Población de Junín se mostró en contra de la presencia de Dina Boluarte. | Exitosa

Es por este motivo que tampoco se habría permitido la asistencia masiva de ciudadanos. Ante la crítica y descontento de quienes deseaban presenciar el evento, el comandante identificado como Torres indicó que cumplían disposiciones planteadas por un tema de seguridad y que solo se estaba dejando pasar a las personas que tenían pase, el cual era entregado por uno de los ministerios.

“Soy el comandante Torres, estamos a cargo de seguridad. [...] Hay una encargada del Mincetur que está entregando los pases, anda entrevístala a ella para que te dé los detalles sobre el ingreso. Nosotros estamos fiscalizando el ingreso por un tema de seguridad en el palco”, mencionó a Exitosa.

En respuesta, una de las personas increpó a la policía: “Yo he servido a mi patria. El pueblo iba a ingresar. Nosotros somos hijos de acá. Gracias a Junín, ahora tienen trabajo ustedes; gracias a Junín, son libres. Gracias a la Batalla de Junín, son libres. Esto no pasaba antes. Esto no era así. ¿Para qué traen a [Dina Boluarte]? La gente quiere mirar al desfile”.