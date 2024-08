González-Olaechea afirma que el presidente del Consejo Permanente de la OEA mintió, porque no gritó ni golpeó la mesa en discurso

- crédito composición Infobae Perú

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, afirmó que el presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ronald Sanders, mintió cuando se refirió a la actitud del canciller durante el discurso que brindó en la última asamblea extraordinaria.

El pasado 31 de julio, González-Olaechea participó en una reunión de la OEA donde no se logró aprobar una resolución para transparentar las actas de las últimas elecciones en Venezuela, donde Nicolás Maduro cometió fraude.

En su disertación, el ministro se refirió negativamente sobre los países que se abstuvieron en la votación. Estos fueron Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, Bahamas, Antigua y Barbuda, San Cristobal y Nieves, y Santa Lucía.

-crédito

“¿Entonces preguntamos por qué el Latinobarómetro nos dice cada año que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, no creen en los políticos, no creen en la democracia ni en el sistema representativo? Porque ven esto, justamente; estas 11 abstenciones”, mencionó.

Luego de su intervención, Ronald Sanders recordó al representante de Perú que en la OEA se “opera con estos estándares: no gritando, no dando golpes sobre la mesa, no acusando a gente y no amenazando”.

“Por primera vez en nuestra organización hemos tenido un ministro que ha hablado más que cualquier otra delegación de forma conjunta. Hemos demostrado mucha tolerancia, mucha paciencia y cierta acomodación también escuchando los comentarios del ministro durante tanto tiempo”, aseveró.

Seis después, en entrevista con TV Perú, el titular de la Cancillería aseguró que lo dicho por el presidente del Consejo Permanente es “falso, de toda falsedad”.

- crédito TV Perú

“Él estaba herido porque yo le reclamé delante de todo el mundo. Le dije, usted ha estado tratando de desinflar la llanta, y al no conseguirlo, porque él actuaba más como parte que como un juez”, acusó.

Evitó pronunciarse sobre visita de congresistas

En otro momento, el ministro de Relaciones Exteriores, saludó que el Congreso de la República haya “respaldado la posición peruana y de su canciller”. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre los legisladores de Perú Libre y Cambio Democrático que trataron de validar los comicios al viajar como observadores. “Que los juzgue la opinión pública”, mencionó.

Por otro lado, deslizó cuestionamientos hacia la forma de participación de los países en la OEA. Comentó que había “críticas respecto a la asimetría respecto a la organización”.

“Hay países que tienen 180 millones de habitantes, el Perú tiene 33 millones de habitantes y todas las islas del Caricom (Comunidad del Caribe) suman 1 millón y medio de habitantes (...). Es como una junta de accionistas donde todos votan igual, yo que tengo 1% y tú que tienes 30%, tu voto vale igual que el mío”, manifestó.

- crédito OEA

Para Olaechea crece la esperanza sobre la caída de Maduro

El canciller peruano declaró que al régimen autoritario de Nicolás Maduro se le “está acabando el oxígeno” y que “crece la esperanza” en la caída de su régimen, en un contexto donde los cuestionamientos internacionales sobre la transparencia y legitimidad de los comicios celebrados recientemente en Venezuela siguen aumentado.

“La esperanza crece porque hay varios factores: la incapacidad material de mostrar actas distintas, aun cuando hay información a través de los medios para mostrar actas distintas”, afirmó en Panamericana.

“El CNE proclamó que Maduro había ganado contando el 80% de los votos [...] faltaba contar el 20%. El sábado lo proclamaron sin mostrar las actas porque no existen actas veraces”, agregó.

Perú se ha posicionado como el primer país en reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de este país, calificando los comicios como fraudulentos.

Esta decisión ha sido respaldada por las pruebas presentadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). La coalición opositora que ha logrado publicar copias del 73% de las actas electorales, donde se da por ganador a González Urrutia.