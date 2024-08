Karla Tarazona afirma fuerte atracción por Christian Domínguez: “Está pichicateado; pero ahí va”

Karla Tarazona confiesa atracción por Christian Domínguez. (Captura: Al Sexto día)

Fuertes declaraciones. Karla Tarazona ha roto su silencio respecto al escandaloso episodio que la vinculó nuevamente con su ex pareja, Christian Domínguez, en una reciente entrevista con el programa dominical ‘Al Sexto Día’ de Panamericana Televisión. Este pronunciamiento ha generado gran controversia en los medios nacionales, luego de que las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captaran a la expareja en una situación comprometida que desmentía sus anteriores declaraciones.

Durante la entrevista, Tarazona abordó diversos aspectos de su relación con Domínguez, lo cual ha mantenido a la audiencia atenta a cada uno de sus comentarios. La conductora de televisión confesó que el padre de su hijo le parece todavía un hombre atractivo, al que calificó como ‘un cholo power’ y con una gracia particular. “Está pichicateado; pero ahí va”, añadió Tarazona.

A pesar de que ambos aclararon que no han retomado su relación sentimental, las especulaciones no cesaron después de que se dieron un beso en la fiesta de cumpleaños del cumbiambero. Tarazona no negó su atracción por Domínguez, refiriéndose a él como el popular cantante de cumbia. “Es un cholo power, tiene su gracia el bebé”, expresó.

Karla Tarazona confiesa atracción por Christian Domínguez. (Captura: Al Sexto día)

La entrevista brindada por Karla Tarazona dejó claro que no existe un romance renovado entre ellos. Sin embargo, la conductora de ‘Préndete’ no escatimó en elogios hacia el físico de Christian, afirmando que le parece simpaticón, aunque pichicateado. “Por ahí va”, manifestó.

Respecto al beso compartido en la celebración de Domínguez, Tarazona defendió su acción ante las críticas, reiterando que mantiene su dignidad. “Me da risa porque me juzgan y me dicen ‘dignidad, dignidad’. Tengo dignidad, pero también con los años aprendí a madurar, a entender muchas cosas y por qué no, quizá en algún momento perdonar,” comentó la conductora.

La presentadora negó tener una relación sentimental con Christian, como se ha especulado. Sin embargo, señaló que la madurez en su relación como padres es lo que les ha permitido llevarse bien.

Karla Tarazona confiesa atracción por Christian Domínguez. (Captura: Al Sexto día)

Kurt Villavicencio afirma que Karla Tarazona y Christian Domínguez están juntos desde marzo

Hace poco, el examigo de Karla Tarazona comentó en muchas ocasiones que la parejita de padres tenían más que un vínculo amical y de padres de un niño en común, hace mucho tiempo. Recientemente, en su programa ‘Todo se Filtra’ se animó a decir, que el acercamiento entre ellos se habría dado hace varios meses.

“Yo siempre comenté y siempre te defendí, pero no puedo defender a una persona que después de haber sido engañada por un hombre con la conducta de Christian Domínguez. ¿Cómo se te va a ocurrir regresar con él?, ese es mi punto de vista. ¿Qué?, yo me iba a quedar callado para que después todo el mundo se me venga encima. Todo el mundo se me iba a venir encima si yo no opinaba acerca de tu caso”, explicó.

El creador de contenido, Ric La Torre, contó mediante un video en su cuenta de TikTok que el conocido comunicador de Panamericana TV sabía que este acercamiento sentimental se había dado después de muy poco tiempo que Christian Domínguez se separó de Pamela Franco.

“Ya no se hablan desde marzo porque Kurt siempre ha sido muy crítico con la relación de Tarazona con Domínguez. Le dijo: ‘Tú estás así desde marzo, no te vengas a ser la que no’... “, contó el tiktoker.

Kurt Villavicencio anticipa explosiva entrevista con Christian Domínguez. (Captura: Todo se filtra)