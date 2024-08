Conciertos de agosto 2024 en Perú: agenda de los mejores shows en Lima y provincia

Juanes, líder de Ke Personajes y el peruano DJ Bryan Flow se encuentran dentro de la cartelera de conciertos.

El mes de agosto contará con muchas sorpresas y una serie de conciertos que el público no se puede perder. Los fanáticos tienen una variedad de opciones según sus gustos musicales, desde Juanes, Ke Personajes, Los Ángeles Azules y reggaetón, donde la nueva y vieja escuela harán bailar a su público conocedor.

Juanes tendrá 4 fechas

Lima: ‘Juntos para ti 2024′ promete una noche llena de vivacidad y talento, donde cada artista compartirá lo mejor de su repertorio con el público presente el 16 de agosto en Multiespacio Costa 21 de la Costa Verde en Lima. Puedes adquirir tus entradas en Teleticket desde 164 soles hasta 399.

Chiclayo: El cantante se presentará el 15 de agosto en la Explanada Perú. Puedes encontrar las entradas en Teleticket desde 156 soles hasta 348.

Trujillo: El cantante colombiano sorprenderá a su público trujillano el 18 de agosto. Entradas en Teleticket desde 79 soles hasta 299. La cita en la Asoc. Caballos de Paso.

Arequipa: Juanes no dejará de visitar a sus fans arequipeños para deleitarlos con lo mejor de su repertorio. La cita es el 27 de agosto en el Jardín de la Cerveza. Entradas en Teleticket desde 97 soles hasta 395.

Juanes estará presente en Juntos para ti, festival que se realizará en Costa 21.

Ke Personajes

La agrupación argentina Ke Personajes se reencontrará con su público peruano en un esperado concierto. El show se llevará a cabo el próximo sábado 17 de agosto en la Explanada Plaza Norte. Las entradas están disponibles en la plataforma de Teleticket. El precio varía según zona desde 120, 150 y 200 soles.

Ke Personajes prepara su próximo concierto en agosto. Esta no es la primera vez que la banda argentina, liderada por Emanuel Noir, visita nuestro país.

Reggaetón y Perreo Old School vs. New School

Los amantes de la música urbana podrán disfrutar lo mejor de estos ritmos en la fiesta más grande de Reggaetón & Perreo de Old School vs. New School, que llega al Perú por primera vez. El festival se llevará a cabo el jueves 29 de agosto en el Club Cultural Deportivo Lima, y contará con una impresionante batalla de DJs de Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, quienes se enfrentarán en un Back 2 Back con DJs locales de Perú.

Entre los artistas confirmados se encuentran Chris Acosta, J Star, Fiuger, Bryan Flow, Fit y Brake Perú. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster Perú. Las entradas varían, según zona, de 80 a 500 soles.

La batalla de Reggaetón y Perreo Old School vs. New School llega a Perú

Silvestre Dangond

El ícono colombiano del vallenato, Silvestre Dangond confirmó su próxima llegada al Perú para ofrecer un único concierto en vivo el 17 de agosto en Costa 21. El artista cantará en suelo limeño como parte de su gira “Ta bueno Tour 2024″. Entradas disponibles en Teleticket, desde 125 soles a 503. El box (12 personas) tiene un valor de 6,036 soles.

Silvestre Dangond brindará concierto en Perú - crédito @silvestredangond/Instagram

Los Ángeles Azules

‘Los Ángeles Azules’ presentará en agosto lo mejor de su exitosa discografía en Arequipa. Como parte de su tour ‘El Amor de mi vida Tour Perú 2024′, el concierto se realizará en El Jardín de la Cerveza. La cita es el 3 de agosto. Las entradas van desde 99 hasta 299 soles.

‘Los Ángeles Azules’ se presentarán en Arequipa.