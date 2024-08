Korina Rivadeneira agradece entre lágrimas a Perú por postura ante dictadura en Venezuela: “Nos defienden con fiereza”

Korina Rivadeneira agradece a Perú por el apoyo a Venezuela. La actriz se encuentra en Argentina junto a su esposo Mario Hart. IG

Así como muchos venezolanos, Korina Rivadeneira viene levantando su voz de protesta tras conocer los resultados de las recientes elecciones, que confirmaron la reelección de Nicolás Maduro. La actriz y modelo se encuentra en Argentina junto a su esposo Mario Hart. Desde ese lugar, ha mostrado su impotencia por no poder hacer más que pronunciarse a través de sus redes sociales.

Lejos de compartir su viaje en pareja, como lo está haciendo el conductor de Mande quien Mande, Korina Rivadeneira ha usado su plataforma para repostear todo tipo de información sobre lo que se vive en Venezuela, además de pedir oraciones por su país e instar a sus compatriotas que no se rindan en su lucha por la libertad.

La actriz también usó su red social para agradecer a Perú por la postura que está tomando ante la dictadura que vive su país. “El canciller de Perú en este momento nos está defendiendo con una fiereza impresionante. Gracias Perú, no saben todo lo que están haciendo por nosotros, gracias”, fueron las palabras de una adolorida Korina por la situación que enfrentan su familia y hermanos venezolanos.

Korina Rivadeneira agradece a Perú por el respaldo que le está dando a Venezuela.

Korina Rivadeneira se arrepiente de haber viajado con Mario Hart

En una anterior publicación, Korina Rivadeneira confesó que se arrepentía de haber viajado con su esposo Mario Hart a Bariloche, Argentina. Según explicó la modelo, tomó esta fecha porque es la única que podía su pareja, pero nunca imaginó lo que pasaría en su país tras las últimas elecciones.

“Estoy tan arrepentida de no haber previsto esto porque me siento tan ajena a todo lo que estoy viviendo acá. Ni siquiera estoy presente, no he tenido ningún momento con Mario porque mi corazón, mi mente está en Venezuela y en todo lo que está pasando. Y ya que no puedo estar en Venezuela, obviamente, por lo menos hubiera estado en Perú con mis amigas. Siento impotencia, así como todos los venezolanos”, dijo Korina en medio de lágrimas.

Korina Rivadeneira llora y lamenta haber viajado con Mario Hart mientras su país sufre. Instagram/@rivadeneirak

Apoyo de Mario Hart no es suficiente

La modelo señaló que pese a haber recibido todo el apoyo de Mario Hart en estos duros momentos, hubiera querido enfrentar esta situación con sus amistades venezolanas, pues nadie como ellos para entender lo que realmente siente.

“Sé que no estoy sola porque Mario está conmigo, pero no hay forma de que alguien que no sea venezolano entienda lo que sentimos”, indicó Rivadeneira, resaltando que está tratando de hacer todo lo posible para disfrutar sus vacaciones con su pareja, pero le es difícil.

“Bueno, esto no se trata de mí. Esto se trata de Venezuela, así que para adelante, porque estoy segura de que el cambio viene pronto”, señaló la madre de dos hijos bastante afectada.

Korina Rivadeneira lamenta haber viajado con Mario Hart mientras su país sufre.

Por su parte, en la cuenta de Instagram de Mario Hart se puede ver una serie de imágenes de las vacaciones que vive con Korina Rivadeneira en Argentina, donde intenta darle ánimos en estos duros momentos. Además, no ha dejado de compartir estados sobre la situación que se vive en Venezuela, mostrando su solidaridad con la población.

En más de una oportunidad, Korina Rivadeneira se ha mostrado en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y estas últimas elecciones significaban una gran esperanza para la actriz y de muchos venezolanos para lograr su libertad.

La intención de la modelo es que finalmente sus dos hijos puedan viajar a su país natal para conocer a su familia y amigos. Sin embargo, tras los últimos hechos políticos, estos planes tendrán que esperar.