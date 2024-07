Korina Rivadeneira llora y se arrepiente de haber viajado con Mario Hart mientras Venezuela sufre: “Mi mente está allá”

Korina Rivadeneira llora y lamenta haber viajado con Mario Hart mientras su país sufre. Instagram/@rivadeneirak

En medio de lágrimas y llena de impotencia, Korina Rivadeneira hizo un video desgarrador donde expresa lo mal que la está pasando en su viaje de vacaciones junto a Mario Hart. La modelo venezolana señaló que intenta dar todo de sí para disfrutar de su paseo en Argentina, pero no puede tras saber sobre los cuestionables resultados de las elecciones que dieron como ganador al dictador Nicolás Maduro,

“No sé cómo hacer este video, simplemente lo voy a hacer”, empezó Korina Rivadeneira con el rostro desencajado.

La venezolana se encuentra en San Carlos de Bariloche, Argentina, junto a su esposo Mario Hart. Desde ahí, aseguró que de haber sabido lo que pasaría en Venezuela, no hubiera viajado.

“Me vine en esta fecha porque era la única fecha que Mario tenía libre. Y estoy tan arrepentida de no haber previsto esto porque me siento tan ajena a todo lo que estoy viviendo acá. Ni siquiera estoy presente, no he tenido ningún momento con Mario porque mi corazón, mi mente está en Venezuela y en todo lo que está pasando. Y ya que no puedo estar en Venezuela, obviamente, por lo menos hubiera estado en Perú con mis amigas. Siento impotencia, así como todos los venezolanos”, dijo Korina en medio de lágrimas.

Korina Rivadeneira lamenta haber viajado con Mario Hart mientras su país sufre.

La actriz señaló que le hubiera gustado hacer mucho más, pero le es imposible desde tan lejos. “Es súper raro, porque aquí no puedo hacer nada, no puedo hacer mucho, estoy publicando todo lo que puedo y tratando de también vivir el momento aquí, porque sé que Mario y yo necesitábamos este espacio juntos”, explicó Rivadeneira, señalando que no puede dejar de pensar en su país mientras trata de disfrutar su viaje.

“Quisiera hacer más”, añadió una apenada Korina, quien indicó que está sorprendida por cómo se están movilizando sus compatriotas para hacer valer sus derechos.

Además, indicó que está muy pendiente de su familia y todo lo que están viviendo, haciendo que se llene de dolor e impotencia. “Quería contar cómo me sentía porque les juro que me siento súper sola y sé que no estoy sola porque Mario está conmigo, pero no hay forma de que alguien que no sea venezolano entienda lo que sentimos. Bueno, esto no se trata de mí. Esto se trata de Venezuela, así que para adelante, porque estoy segura de que el cambio viene pronto”, concluyó con la voz entrecortada en el video.

Mario Hart apoya a Korina Rivadeneira en la difícil situación que vive su país tras las últimas elecciones donde dieron por ganador a Nicolás Maduro.

En la descripción del video pidió disculpas a las marcas, pues no está haciendo contenido promocional. “Solo quería desahogarme un poco. Mil disculpas a las marcas porque no he podido publicar y gracias por entenderme. Gracias a mis amigos por su sincera preocupación. Venezolanos valientes los amo. Pronto seremos libres, estoy segura. Dios escucha”, escribió.

Figuras de la TV apenadas por lágrimas de Korina Rivadeneira

Estas palabras y video tocaron muy profundo a los amigos y seguidores de Korina Rivadeneira, quienes no dudaron en expresarle su apoyo en los comentarios.

“Si siendo de otro país me siento con una impotencia inexplicable, no quiero imaginarme cómo se sienten ustedes, Kori. Mucha fuerza para ti y todos nuestros hermanos venezolanos”, escribió Hugo García.

Anahí de Cárdenas lamentó el llanto de la actriz: “Me desgarra el alma escucharte asi. Lo siento mucho. No hay mucho que podamos hacer, pero acá estamos para contenerte, a ti y a nuestros hermanos venezolanos. Te mando un abrazo muy grande”.

Famosos venezolanos en Perú se pronunciaron.

“Querida, mucha fuerza y amor desde aquí. Venezuela merece ser libre y su gente valiente merece poder vivir en paz”, manifestó Karina Jordán. “Fuerza, mi Kori. Fuerza Venezuela. Dios quiera que pronto encuentren esa paz y libertad nuestros hermanos venezolanos. Te quiero”, se puede leer de parte de Nelly Rossinelli.

Macarena Vélez, Fabiana Hadashira, Tatiana Calmell, Carol Reali y más figuras de la televisión peruana se unieron para darle fuerza a Korina y pedir por los hermanos venezolanos.

Figura de la TV muestran su apoyo a Korina Rivadeneira y a venezolanos. IG