Cuto Guadalupe no descartar retomar relación con Charlene Castro pese a infidelidad: “Yo aprendí a no decir nunca”

Cuto Guadalupe habló sobre la actual relación con su exesposa. (Foto: Captura)

Cuto Guadalupe pasó de ser entrevistador a entrevistado en el nuevo podcast de Andrea Llosa, ‘La Capilla’. Durante la conversación, el exfutbolista abordó la polémica separación de la madre de su hijo, Charlene Castro, tras el ampay que evidenció su infidelidad, difundido por Magaly Medina.

La periodista no tardó en abordar el tema del ampay, preguntándole directamente si amaba a Charlene cuando se desató el escándalo. “Sí, claro que sí, siempre lo he dicho a los cuatro vientos”, afirmó, dejando en claro que sus sentimientos hacia ella eran genuinos.

El exfutbolista reveló que antes del escándalo, todo parecía estar bien entre ellos. Sin embargo, prefirió mantener en privado las conversaciones que tuvo con Charlene sobre su traición. “Son cosas que van a quedar entre ella y yo”, dijo, respetando la privacidad de su relación pasada.

Charlene Castro y Luis Guadalupe tenían una relación de más de 10 años. | Instagram

Cuto Guadalupe también explicó que antes de que el ampay se hiciera público, ya no vivía con la madre de su hijo. “Yo vivía con mi mamá, en la casa de mi mamá, compré un departamento para mi hijo, para ella. Teníamos un trato, yo no me iba a ir ni alejarme de mi mamá. Yo le dije que no me podía ir. Mi mamá siempre me ha dicho que me vaya, pero yo le decía ‘no, me voy a quedar contigo’”, contó.

Cuando Andrea Llosa le preguntó si aún amaba a Charlene, luego de todo este tiempo, el exfutbolista confesó que sus sentimientos habían disminuido con el tiempo. “Ahorita sí ya no podría decir que sí, yo creo que ya se está alejando”, admitió, mostrando que el dolor y la traición han afectado su amor por ella.

Pareja de Luis Cuto Guadalupe le habría sido infiel. | Andina, "Magaly Tv, la firme"

Sin embargo, la pregunta que realmente puso en aprietos a exdeportista fue si consideraría la posibilidad de retomar su relación con Charlene. Sorprendentemente, no descartó completamente esa idea. “Solo Dios sabrá, yo aprendí a no decir nunca”, respondió, dejando abierta una puerta a la reconciliación.

Cuto Guadalupe se defiende de críticas por aparecer junto a su expareja

Después de las numerosas críticas recibidas por aparecer junto a su expareja Charlene Castro, el exfutbolista Cuto Guadalupe salió a defenderse. La pareja finalizó su relación tras un escándalo de infidelidad en 2023. En la última edición de ‘América Hoy’, Guadalupe respondió a los comentarios, destacando que su vida privada no debería ser motivo de interés para los demás y subrayó que siempre busca el bienestar de su familia.

“Esta foto la publiqué porque quise, no me importa el ‘qué dirán’. Soy un hombre de Dios, y lo que digan de mí no me preocupa. No me afecta si dicen que Cuto es ‘cachudo’ o terco”, afirmó, dejando claro su posición ante las críticas. Guadalupe expresó su incomodidad con las constantes especulaciones sobre su vida personal, pero se mostró firme en sus decisiones.

A pesar de aparecer junto a Charlene Castro en el cumpleaños de su hijo menor, Guadalupe enfatizó que ya no tiene una relación romántica con ella. “Por mis hijos, doy la vida, como cualquier padre. Mi hijo crece en un ambiente de armonía y felicidad, viendo que sus padres se llevan bien. Respeto y admiro mucho a Charlene, ella es la madre de mi hijo”, dijo, destacando la importancia de mantener una buena relación por el bienestar de su hijo.

El exfutbolista dejó claro que su prioridad es la felicidad y estabilidad de sus hijos. Guadalupe demostró que, a pesar de las críticas y las especulaciones, su enfoque está en ser un buen padre y mantener un entorno armonioso para su familia.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe se defendió con comunicado.