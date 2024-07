María Pía Copello desmiente separación de su esposo tras fuertes confesiones en podcast de Magaly Medina

María Pía Copello desmiente que se encuentre separada de su esposo. (Foto: Captura de IG)

María Pía Copello, conocida conductora de televisión y figura pública, decidió enfrentar directamente los rumores que circulaban sobre su vida personal. Recientemente, Copello lanzó una contundente publicación en su cuenta de Instagram, donde aclaró la situación de su relación con su esposo Samuel Dyer, tras haber revelado en una entrevista con Magaly Medina una antigua separación que muchos malinterpretaron como reciente.

En su publicación, María Pía se mostró visiblemente molesta con los medios de comunicación que, según ella, han distorsionado sus palabras y han generado una percepción errónea entre sus seguidores.

“He contado que antes de casarnos, hace más de 18 años, Samuel y yo nos separamos. Pero claaaaaro, pongamos titulares que inviten a que la gente comente sin leer las notas completas”, expresó en un video donde recopiló algunos de los titulares que considera confusos y engañosos.

María Pía Copello abre su corazón sobre su matrimonio y la fuerte razón de su separación. | Composición/Infobae

La conductora de ‘Mande quien mande’ aprovechó la ocasión para reafirmar que su relación con Samuel Dyer está más sólida que nunca. Con un tono de cariño y humor, dirigió un mensaje a su esposo: “Samuel, a pesar que la gente cree que nos hemos separado, te amo, tranquilo”.

Asimismo, sus palabras fueron acompañadas con imágenes románticas de ambos, incluyendo un emotivo momento en el que Samuel la recibió con rosas tras su participación en un evento de Nubeluz, emblemático programa infantil en el que María Pía fue una de las animadoras.

La decisión de María Pía Copello de hacer este video en compañía de Samuel tiene un motivo muy personal y familiar. La conductora explicó que los titulares que sugerían una reciente separación podrían confundir a sus tres hijos, quienes ya están grandes y suelen estar pendientes de sus redes sociales. “Decidimos subir este video porque tenemos 3 hijos que ya están grandes y leen los comentarios sacados de contexto. No me gustaría que los afecte de alguna manera o genere confusiones”, explicó.

Además de desmentir los rumores, la conductora de televisión hizo un llamado a sus seguidores para que no se dejen llevar por titulares sensacionalistas y busquen siempre la información completa antes de formarse una opinión. “MORALEJA: No caigan en titulares confusos”, fue una de las frases con las que inició su aclaración.

María Pía Copello aclara que no está separada de su esposo. (Foto: Captura de IG)

¿Por qué María Pía Copello terminó con su esposo antes de casarse?

María Pía Copello confesó en el podcast de Magaly Medina que su actual esposo terminó con ella antes de que se casaran. “Y si supieras cómo terminó conmigo, no sé si contarlo”, dijo la actual conductora de ‘Mande quien mande’ a la comunicadora, quien se mostró cada vez más interesada.

“Había sido un martes o miércoles de esa comida (la conversación). Para el fin de semana habíamos alquilado una casa en la playa y estábamos con mis amigos de la universidad. Bueno, de pronto viene una amiga que es íntima y me dice: ‘oye, Samuel dice que ya no te quiere, quiere terminar contigo’. Veintitantos años, ¿te imaginas? Yo me sentí en una fiesta de 15 años, de 10 años. Que terminen contigo así”, dijo.

Ante dicha situación, María Pía decidió buscarlo para enfrentarlo. “Yo me quedé fría. Dije: ‘a mí no me la van a hacer eso, o sea, después de tres años, ¿voy a aguantar esto?’. Lo esperé afuera del baño para que se largue, porque te juro que me dio una cólera. Le dije: ‘te vas’, y lo boté. Le dije: ‘Tú no me vas a venir a ridiculizar. Si tú me tienes que decir algo, me lo dices a mí, pero como no estás seguro, te vas’”, recordó.

María Pía Copello y Samuel Dyer tienen un matrimonio de 17 años. Podcast Magaly Medina / IG María Pía Copello