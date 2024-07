Christian Domínguez explica por qué no iría al programa de Magaly Medina: “Temo reaccionar mal”

Christian Domínguez ha estado en el ojo de la tormenta por sus interminables infidelidades, las mismas que se han hecho públicas en todas las ocasiones. La última vez que se le expuso, fue cuando estuvo dentro de su auto con una desconocida mujer, mientras mantenía una relación con Pamela Franco.

Después de eso, en los programas de espectáculos lo han criticado duramente, incluso ‘América Hoy’ lo separó de sus filas. Pero ha preferido mantener su distancia y no dirigirse a aquellos que han hablado de él, como es el caso de Magaly Medina y Rodrigo González.

Recientemente, Domínguez se presentó en el podcast OUKE de Carlos Orozco en donde se refirió a más de un tema. Entre tanto, le consultaron si es que se sentaría en el programa de la popular ‘Urraca’ para aclarar su ampay y todos demás temas en los que se encuentra involucrado.

Lejos de afirmar, el cantante de cumbia fue muy tajante y dejó en clara su posición. Expresó que no está muy convencido de su éxito en una conversación como esta. “Soy un ser humano, entonces yo no sé qué tan bien me iría en una entrevista. Una cosa es que alguien me diga algo de mala manera”, expresó al inicio.

Tras ello, expresó que, lejos de lo que pueda decirle Magaly Medina al tenerlo frente a frente, lo que teme es cómo él pueda reaccionar a estas palabras. Aseguro que no tiene problemas en escuchar preguntas o críticas de personas que no son cercanas a él, pero depende de cómo se dé estas palabras.

“Yo tengo miedo a una reacción mala mía, para que arriesgarme a ir a un lugar donde puedo recibir(...). Puedo sentarme a escuchar todo lo que me digas y decir tiene razón. Una cosa es como lo digas y si me lo dices de una forma chévere te digo tienes razón”, expresó al inicio.

Por otro lado, mencionó que prefiere evitar el riesgo de pasar un mal momento o convertirse nuevamente en noticia. Resaltó que no es una persona que haga este tipo de problemas y prefiere no responder a los críticos, ni en las redes sociales.

“Yo para qué me voy a ir a un lugar, para correr un riesgo y salir ofuscado y responder mal, no lo necesito. Mucha gente me dice que quiere salir a responder, yo no soy ese tipo de personas. No soy de responder cosas, ni redes sociales”, acotó.

Asegura que no siempre se cuenta la verdad

En esa línea, el artista mencionó que, cuando suceden este tipo de conflictos público en el que lo pueden involucrar, por más que salga al frente a aclarar, nunca creen lo que él pueda decir. Sabe que, finalmente, la verdad nunca termina siendo absoluta, por lo que prefiere evitar esos malos momentos.

Confiesa que ha aprendido a marcar distancia si es que cosas como esas afectan a su vida personal y profesional. “Puedes decir la verdad o lo que tú sientes y al final no va a ser la verdad siempre, para que pasarme ese mal momento. Tuve que aceptar que sí afecta mi vida personal y tengo que saber que mis acciones afectan a mi carrera y a la gente, entonces, ¿para qué?”, acotó.

Finalmente, resaltó que el conflicto con Magaly sería en la forma en que dice las cosas, más que sus propias críticas. “Es un programa de espectáculos y es su opinión. El tema es cómo lo dice”, sentenció el cantante de cumbia.