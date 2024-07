Pamela Franco: sus dos bailarinas revelan cómo es trabajar con la cantante. | Instagram

La bailarina Sofía Ñauri ha generado revuelo tras su anuncio de salida de la orquesta de Pamela Franco. Este suceso coincidió con el viaje de la cantante a Europa para sus presentaciones. Las especulaciones sobre un despido arbitrario en esta decisión, no tardaron en surgir, dado que semanas antes, Sofia había insinuado que la relación entre Christian Cueva y Franco se haría oficial pronto.

El anuncio lo hizo para propia Sofía, quien publicó en sus redes sociales: “Desde el día de hoy ya no pertenezco a ninguna orquesta. Me avisan cualquier cosa respecto a trabajo. Gracias”. Este anuncio en sus redes dejó en el aire si se trató de un despido o una renuncia buscando nuevas oportunidades.

Bailarina habló de Pamela Franco y Christian Cueva

Es importante recordar que poco después de la polémica fiesta de cumpleaños de Pamela Franco, Sofia había mostrado su apoyo a un seguidor que pedía la oficialización del supuesto romance entre la cantante y el futbolista.

“Dile a tu jefa que nos cae súper y que estamos esperando que oficialicen con Cueva. Nos gusta esa pareja”, fue el comentario que realizó el usuario a través de Instagram, al cual Sofia respondió con un “me gusta”.

Bailarina de Pamela Franco, que insinuó relación entre la cantante con Christian Cueva, anuncia salida de la orquesta.

Lo que llama más la atención es que la bailarina Sofía Ñauri había exhibido previamente una relación cercana con Pamela Franco, a quien dedicó tiernas palabras en redes sociales en su cumpleaños a inicios de julio. Por lo que la inesperada salida de Sofía de la orquesta ha dejado interrogantes entre los seguidores de la artista, quienes se preguntan si la bailarina fue despedida por ventilar el presunto romance.

Pamela Franco y Christian Cueva no se pronuncian

En las últimas semanas, Pamela Franco se ha encontrado en una gira por Europa, lejos de la polémica que se ha desatado en Perú. La agenda de la cantante incluye actuaciones en varias ciudades del viejo continente, lo que deja menos espacio para aclarar situaciones recientes. Mientras tanto, la salida de Sofía Ñauri sigue siendo un tema candente entre los medios y seguidores.

A pesar del revuelo, ni Pamela Franco ni Christian Cueva han ofrecido declaraciones oficiales sobre su presunta relación. Sin embargo, los rumores continúan esparciéndose, sobre todo a partir de las acciones de Sofía en redes sociales.

Por otro lado, la carrera musical de Pamela Franco sigue su curso en Europa, lo que podría distanciarla, al menos temporalmente, de estos rumores. La cantante peruana busca consolidar su carrera internacionalmente, aprovechando su gira para fortalecer su presencia en escenarios fuera de Perú.

La cantante de cumbia se encuentra en Europa próxima a iniciar su gira internacional, pero en Perú se le sigue relacionando con el futbolista | YouTube

Sofía Ñauri habló con ‘Amor y Fuego’

Luego de conocerse la situación laborar de Sofía Ñauri, el programa ‘Amor y Fuego’ se comunicó con la bailarina para conocer a detalle qué fue lo que pasó para que se rompa el vínculo de trabajo que tenía con la orquesta que lidera la expareja de Christian Domínguez.

“Se comunicó conmigo Pamela (Franco) pero no me precisó qué había pasado exactamente... simplemente me pidió los vestuarios y me dijo que el manager se iba comunicar conmigo... y yo me comuniqué porque de verdad me sorprendí”, fue lo que respondió la bailarina a las preguntas que le hizo el reportero del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Además, Ñauri también explicó porque no llegó a irse de viaje con Franco por la gira que viene haciendo en Europa. Según explicó, Sofía tuvo problemas con su viaje porque terminó siendo estafada por una empresa.

“El problema que pasó no tenía nada que ver Pamela. Yo racalqué mucho en el live que era por una denuncia a una empresa que me había estafado con mi viaje a Europa y que eso no tenía que ver con Pamela ni con su orquesta”, afirmó la bailarina.

Pamela Franco enfurece con reportero de ‘Amor y Fuego’ que le insistió por Christian Cueva. | Willax TV.

Según contó Ñauri, la productora que organizó toda la gira de Franco por Europa no pidió que asistan las bailarinas, pero fue la propia cantante quien hizo todo lo posible para que su elenco también pueda ir aunque al final no lo pudo concretar.

“Como no se logró, conseguí este canje y ella, Pamela, me ayudó a conseguir allá los vuelos con la productora y los viáticos. Al final no se pudo concluir porque al llegar al aeropuerto me dijeron que habían cancelado el viaje”, acotó.

Ñauri contó que fue luego de los planes de viaje que le comunicaron su separación de la orquesta. Para la bailarina, esa es una decisión que no puede ser objetada y que ella tampoco buscaría quedarse en un lugar donde no la quieren, aunque dejó en claro que ella no tiene nada que ver con el tema que se ha generado ni los rumores de un presunto romance entre Franco y Cueva.

“Si ella tomó una decisión yo tampoco puedo forzar a quedarme en un lugar donde ya el ambiente puede estar un poco tenso. Yo qué tendría que ver en ese tema”, comentó la bailarina.

La situación de Sofía Ñauri y su conexión con la controversia siguen estando en el ojo de la tormenta. Aunque oficialmente no se tiene los detalles exactos detrás de su salida de la orquesta de Pamela, es evidente que sus acciones en redes sociales han tenido un impacto significativo frente a los usuarios.