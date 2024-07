Pamela Franco responde a rumores sobre nuevo departamento para convivir con Christian Cueva: “Más adelante”

Pamela Franco responde a rumores sobre nuevo departamento con Christian Cueva. | América TV

Las recientes declaraciones de Pamela Franco en ‘América Hoy’ han puesto de vuelta nuevamente la farándula peruana. La cantante, famosa por su trayectoria en la música tropical, fue abordada por las cámaras del magazine luego de uno de conciertos. La pregunta del momento a la intérprete era si ella estaría buscando un departamento para convivir con Christian Cueva.

El origen de estos rumores se remonta a un comentario hecho por Janet Barboza en el programa matutino. La conductora de televisión mencionó que la ex Alma Bella y el futbolista profesional podrían estar buscando un “Nidito de amor” juntos, especialmente después de que el pelotero se separara de su esposa, Pamela López.

La noticia, como era de esperarse, captó la atención de la prensa y del público, generando una ola de especulaciones sobre la relación de la cantante y el deportista, más aún, luego de coincidir en las calles de Lima y haber asistido a la fiesta del dueño de ‘Mi Barrunto’.

Pamela Franco aclara rumores sobre compra de departamento con Christian Cueva. | Composición/Infobae/captura América TV

La cantante, siempre con una sonrisa, decidió poner las cartas sobre la mesa cuando se le preguntó directamente sobre el supuesto nuevo hogar. “Estamos trabajando para el futuro, pero más adelante, todavía no hemos concretado nada”, afirmó en respuesta a la consulta de la reportera, dejando en claro que, aunque tienen planes de ahorro y proyección de futuro, la compra no es algo inmediato.

La intérprete evitó dar más detalles sobre si este futuro hogar incluiría a Christian Cueva como su compañero de convivencia. De hecho, su equipo de seguridad se aseguró de que los reporteros no grabaran más información, manteniendo un aire de misterio y privacidad alrededor del tema.

Pamela Franco habla de rumores sobre compra de departamento. | Captura/América TV

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Pamela Franco?

El comentario de Janet Barboza en ‘América Hoy’ fue el detonante de estos rumores. “Christian Cueva y Pamela Franco estarían buscando su nidito de amor juntos”, dijo en una de las ediciones pasadas del programa, añadiendo leña al fuego la polémica entre ella y el ídolo de Alianza Lima.

Mientras tanto, Pamela Franco continúa enfocada en su carrera musical, ofreciendo presentaciones vibrantes y conectando con su audiencia. Christian Cueva, por su parte, sigue concentrado en la búsqueda de un nuevo club donde jugar, aunque los rumores sobre su vida personal parecen seguirlo a cada paso.

Christian Cueva y Pamela Franco estarían buscando departamento para vivir juntos, según Janet Barboza. Instagram.

¿Pamela Franco oficializó a Christian Cueva?

La controversia entre ambos surgió cuando el último fin de semana ambos coincidieron en una reunión privada en la casa del dueño del establecimiento ‘Mi Barrunto’. Esta aparición pública ha intensificado los rumores sobre una posible relación entre ellos.

Pamela López, actual esposa de Christian Cueva, lo ha denunciado por abandonar su hogar el pasado 30 de junio. Pese a esta acusación, ‘Aladino’ ha declarado públicamente que lleva meses separado de la madre de sus hijos y no comparten domicilio.

En una reciente entrevista con ‘América Hoy’, la artista evitó comentar sobre el conflicto familiar de Cueva, aunque sí se refirió a los rumores de su relación con el futbolista, mencionando que cualquier respuesta solo alimentaría más especulaciones.

“Yo comprendo, pero esas preguntas no respondo, son terceras personas y no tiene que ver conmigo. Yo ahorita, estoy enfocada en mi trabajo, mañana me voy de viaje y es lo único que tengo en mente”, dijo.

Pamela Franco revela detalles de su oficialización con Christian Cueva

Por otro lado, Rodrigo González en su programa ‘Amor y Fuego’ dijo que el deportista está en conversaciones para firmar con un nuevo equipo, con opciones tanto nacionales como internacionales. Los posibles destinos incluyen Cienciano, UTC y un club en Bolivia, así como un equipo en el Medio Oriente. ‘Peluchín’ señaló también que, una vez que él concrete su fichaje, podría oficializar su relación con Franco.