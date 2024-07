Paula Arias se pronuncia sobre su vínculo con Hernán Sifuentes: “Nada que ocultar porque estoy soltera”

Paula Arias aclara su relación con Hernán Sifuentes. | Composición/Infobae/captura Instagram

Paula Arias, conocida salsera peruana y líder de ‘Son Tentación’, rompió su silencio y aclaró los recientes chismes que la vinculan con el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes. La artista, quien se encuentra en República Dominicana para participar en los Premios Heat, fue enfática al señalar que está soltera y no tiene nada que ocultar.

En declaraciones a un medio local, la intérprete habló sobre los comentarios que hizo Janet Barboza en ‘América Hoy’, el miércoles 10 de julio, sugiriendo un acercamiento entre ella y el burgomaestre en el Hard Rock Café.

Sin embargo, la artista nacional no dejó que estos rumores empañaran su felicidad y orgullo por representar al país en el evento internacional. “Estoy soltera y, si se da una oportunidad en el amor, no tengo nada que ocultar”, afirmó a la prensa.

La noche en Punta Cana fue especial no solo para Paula Arias, sino también para la salsa peruana. “Es un sueño hecho realidad estar aquí, compartiendo escenario con grandes artistas internacionales. Esta semana ha sido de mucho trabajo y dedicación; tenía la playa a solo 25 pasos, pero ni siquiera me mojé los pies porque estábamos grabando el disco con Master Chris”, comentó a Trome.

Paula Arias estaría dándose una oportunidad en el amor con el alcalde de SMP, Hernán Sifuentes. | América TV

¿Qué dijo sobre Hernán Sifuentes?

Sobre los rumores y comentarios, fue clara y directa: “La verdad, ya no me tomo la molestia de aclarar nada, mejor me río. Aquí hay mucha gente, artistas, productores, y siempre habrá alguien que me vincule con otra persona. Estoy tranquila y enfocada en mi trabajo. Si en algún momento se da algo, no tengo nada que ocultar porque estoy soltera y la persona que esté a mi lado también tiene que estar soltera”.

Ante la mención de Janet Barboza sobre el pasado de Hernán Sifuentes, respecto a rumores de un vínculo con Vanessa Terkes, Paula no se inmutó: “Eso ya es su vida personal”, dijo, quitándole importancia al asunto.

Finalmente, la cantante reflexionó sobre su vida amorosa y su enfoque actual. “Cuando amo, lo entrego todo, pero ahora mi prioridad es mi trabajo, mis hijos, mi hogar. Tengo mil cosas por hacer y estoy completamente enfocada en eso”, concluyó.

Paula Arias estaría dándose una oportunidad en el amor con el alcalde de SMP. | Composición/Infobae

Con su carácter firme y su pasión por la música, Arias sigue brillando en el escenario y demostrando que, a pesar de los rumores, su principal amor es la salsa y su familia.

Janet Barboza revela romance entre Paula y Hernán

La presentadora Janet Barboza reveló durante la transmisión de ‘América Hoy’ la posibilidad de un romance secreto entre Paula Arias, reconocida cantante de salsa peruana, y el alcalde del distrito de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes. La noticia sorprendió a las co-presentadoras y generó una oleada de especulaciones entre los seguidores de ambos personajes.

Según la popular ‘Reina de las movidas’, un trabajador del hotel informó haberlos visto juntos en varias ocasiones, alimentando aún más los rumores.

“Un botones del hotel donde se está hospedando Paula Arias me escribió y me contó que Hernán Sifuentes también está alojado allí (...) El botones me dice que los ha visto muy juntitos”, reveló la ‘Rulitos’.

Janet Barboza reveló posible relación entre Paula Arias y Hernán Sifuentes. | América TV/Captura

La noticia también resuena debido al pasado sentimental de Paula Arias, quien en noviembre de 2023 anunció que había retomado su relación con el futbolista Eduardo Rabanal después de una separación en marzo del mismo año. En aquella ocasión, reveló que la ruptura inicial se había dado a través de redes sociales tras una discusión.

La cantante ha mantenido un perfil bajo con respecto a su vida amorosa y ha evitado dar declaraciones directas sobre su situación sentimental actual. En declaraciones subsecuentes, enfatizó su deseo de mantener su vida privada fuera del foco mediático y reafirmó que no siente la necesidad de justificar sus decisiones personales.