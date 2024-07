Retiro AFP: Esta es la razón por la que algunos afiliados esperarán a agosto para solicitar las 4 UIT

Algunos afiliados que se encuentran trabajando formalmente esperarán para solicitar su retiro AFP, dado que podrán acceder a un mayor monto. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Andina/Captura de Asociación de AFP

Casi han pasado dos meses desde que empezaro a enviarse las solicitudes del séptimo retiro AFP. Como se sabe, miles de afiliados a las cuatro empresas del Sistema Privado de Pensiones (SPP) ya han recibido su primera UIT, otros se encuentran dando seguimiento a este pedido en el LINK oficial https://www.solicitaretiroafp.pe/seguimiento.

Como se sabe, si bien los afiliados pueden retirar hasta 4 UIT (S/20.600) de sus cuentas —se puede retirar menos, o si se prefiere, no retirar—, en su mayoría hay miles que no llegan a este monto, y solo tienen menos de una UIT (S/5.150), monto que se les desembolsa en su enteridad en el primer depósito.

Sin embargo, un grupo de afiliados, que tienen montos mucho menores del máximo permitido del retiro AFP y quieren retirar el mayor monto posible, están optando por esperar a agosto para solicitar su AFP. ¿Por qué deciden esto?

¿Cuándo depositan la AFP? Estas son las fechas máximas de pago del retiro AFP si ya hiciste tu solicitud. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Diaz

Afiliados solicitarán AFP en agosto

La razón por la que algunos afiliados solicitarán su AFP en agosto es sencilla. Esto se debe a dos factores, principalmente, y tienen su motivación en querer poder acceder al mayor monto posible de sus fondos de pensiones.

Algunos los afiliados esperarán a agosto, para incluir en el monto de su retiro el descuento de sueldo de julio .

Esto se debe a que solo se pueda hacer UNA SOLA solicitud; es decir, si ya pediste tu AFP y sucede que a fines de julio te descuentan un nuevo monto, no podrás agregar esto o retirarlo, dado que ya hiciste tu solicitud.

Esto aplica para los afiliados que aún se encuentra trabajando, dado que a esto se les seguirá descontando el 10% de sus sueldos para los fondos de sus AFP mes a mes. También aplica para los afiliados que ya no tengan el máximo para retirar en este séptimo acceso a los fondos —es decir, si tienen ya 4 UIT que pueden sacar, no pueden sacar más de este monto y no tiene sentido esperar a un nuevo descuento del sueldo—.

Un primer grupo de afiliados ya han recibido su primera UIT. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

Por ejemplo, un afiliado tiene S/2.000 en su cuenta AFP y decide esperar a retirar su AFP.

Si espera a agosto para hacerlo (y sigue trabajando formalmente), podrá agregar el 10% de lo que le descontarán de su sueldo a este monto. Es decir, si gana S/1.500, podrá agregar S/150 a su fondo al final.

Esto quiere decir que si espera ya no solicitará sacar S/2.000 de su cuenta, sino S/2.150 .

Debe agregarse que dado los cambios de rentabilidad de las AFP, si uno espera a retirar su fondo de AFP, cabe la posibilidad de poder retirar un monto mayor, pero también uno menor dada una posible baja en la rentabilidad

Retiro AFP: ¿Quiénes recibieron y quiénes aún no?

Ya recibieron su primer depósito de AFP los afiliados con DNI terminado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que hayan solicitado el retiro en las primeras fechas del cronograma.

Infobae Perú , los afiliados con último dígito del DNI 9 y 0 (u otro caracter) deben recibir ya su primera UIT. Esta semana, del lunes 8 al viernes 12 de julio, según los cálculos de fechas máxima de depósito del retiro AFP que hizo, los afiliados con(u otro caracter) deben recibir ya su primera UIT.

Luego, los afiliados con DNI del 1 al 9 y 0 que hicieron la solicitud en la tercera fecha que se dio en el cronograma recibirán su primer depósito.

Todo esto se puede ver gráficamente en el cronograma de pago AFP elaborado por Infobae Perú, en base a lo que se incluye en el reglamento para este séptimo retiro aprobado por la SBS, tanto como lo que esta entidad y la Asociación de AFP declaró a este medio.