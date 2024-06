Retiro AFP: Solo se puede hacer UNA solicitud y no se permite agregar más montos, ¿por qué?

Aunque han habido tres fechas para retirar AFP con DNI, y desde el 2 de julio todos los afiliados podrán solicitar (si aún no lo han hecho), solo se puede hacer UN SOLO PEDIDO de AFP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

Desde el martes 2 de julio iniciará el periodo libre del retiro AFP, donde todos los afiliados podrán solicitar hasta 4 UIT de sus fondos de pensiones, sin necesidad de esperar a una fecha según el último dígito de su DNI —el cronograma para presentar estas solicitudes acabará el 1 de julio, con los que tienen el 0 u otro caracter al final de este documento—.

Una gran cantidad de afiliados que ya han solicitado este retiro AFP han tenido dudas acerca de este proceso. Dado que muchos solicitaron su retiro en mayo y, a los que trabajan formalmente, en junio les han hecho un nuevo descuento de sueldo (esto se repite cada mes por el aporte obligatorio a estos fondos), querrían haber incluido este monto en lo que pidieron originalmente (sobre todo los que pidieron un monto menor a 4 UIT y no llegaron a pedir todo lo permitido por falta de saldo). Sin embargo, Infobae Perú pudo consultar a una AFP sobre esto.

“Como en los retiros anteriores, la norma establece el alcance y límites del proceso; las posibilidades de incorporar saldos adicionales en la solicitud o hacer más de una solicitud no está contemplada en la ley”, respondió Joel Boza, Subgerente de Gestión de Aportes y Recaudación de Prima AFP.

Si te sale el mensaje de "Cargo realizado", en tres días te depositarán tu retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Captura de Asociación de AFP

Retiro AFP: Solo podrás hacer una solicitud

Una de las dudas más comunes sobre el proceso del retiro AFP 2024 es sobre la cantidad de solicitudes que se pueden hacer para sacar hasta 4 UIT (S/20 mil 600) de las cuentas individuales de capitalización de cada afiliado. Esta surge dado que los depósitos se hacen en cuatro armadas (máximo de 1 UIT cada una), así como el interés de estos aportantes a poder añadir montos ya que no llegaron a solicitar todas las 4 UIT.

Sin embargo, no solo Joel Boza, subgerente de Gestión de aportes y recaudación de Prima AFP ha señalado a Infobae Perú que solo se puede hacer una sola solicitud, y no se puede agregar un monto extra a la solicitud o cambiarla ya hecha; tal como este vocero señala, esta posibilidades “no están contempladas en el alcance de la normativa”. Es decir, en la ley del retiro AFP se señaló en su momento que sería solo una sola solicitud la que se debe presentar.

Todo los afiliados podrá solicitar libremente desde el 2 de julio

Si ya has solicitado tu retiro AFP, solo debes esperar a las fechas máximas en que llegará tu primer depósito y las demás UIT (según el monto que hayas solicitado de tu AFP). Pero si aún no solicitas, debes saber que todos los afiliados podrán pedir libremente el retiro de hasta 4 UIT de sus AFP desde el martes 2 de julio hasta el sábado 17 de agosto, en lo que se conoce como el periodo libre para solicitar.

Desde julio se podrá solicitar libremente el retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

Así, el cronograma con DNI acabará este lunes 1 de julio, con los que tienen el último dígito en 0, letra u otro caracter, quienes podrán pedir aquel día su retiro (este viernes 28 de junio aún pueden solicitar los que tienen el 8).

Si bien ya más de tres millones de afiliados han solicitado el retiro de un monto de su AFP, un gran parte de afiliados también han preferido esperar al periodo libre, del 2 de julio al 17 de agosto, dado que esto implica que podrían acceder a un monto mayor.

Esto es posible si es que el afiliado cumple estas condiciones:

afiliado no llega a un monto de 4 UIT (S/20.600) en su Elno llega a un monto de(S/20.600) en su cuenta de AFP actualmente

El afiliado continua trabajando y se le sigue descontando de su sueldo el 10% cada mes

Así, si este afiliado espera a agosto, podrá retirar un monto mayor y acceder al dinero equivalen a tres descuentos del 10% de su sueldo (correspondiente a fin de mayo, de junio y julio), que si retirara en mayo.