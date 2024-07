Ethel Pozo arremete contra Luciana Fuster por criticar a ‘América Hoy’: “Ella ha nacido en la cuna de un reality”

Ethel Pozo despotrica contra Luciana Fuster tras criticar América Hoy. América TV

Ethel Pozo y sus compañeros de ‘América Hoy’ no toleraron que Luciana Fuster arremetiera contra el programa a través de sus redes sociales. Después que la involucraran con joven dominicano, la Miss Grand International usó su cuenta de Instagram para pedir que se regule la información de espacios como el Brunella Horna y Edson Dávila.

“Es hora de que alguien regule ya este tipo de contenidos en Perú. Esto cada año va de mal en peor”, fueron las palabras de la expareja de Patricio Parodi, quien reaccionó después que el programa la vinculara sentimentalmente con Edwin Salas, modelo e influencer dominicano que ejerce la labor de jefe de prensa del Mister Universe 2023.

Asimismo, no dudó en llamar “vergüenza” a ‘América Hoy’, y exigir unas disculpas públicas para ella y las personas que resultaron afectadas con esta especulación.

Ethel Pozo, Brunella Horna y Edson Dávila responden a Luciana

En la edición del 9 de julio, los conductores del programa no dudaron en responder. No solo no se disculparon con Luciana Fuster, sino que también le recordaron que ella también llegó a especular de la farándula. La producción emitió videos cuando era conductora radial junto a Patricio Parodi. En este espacio se le escucha hablando de la vida sentimental de las figuras de TV y refiriéndose a los rumores que las rodean.

No solo ello, se refirieron a la reacción de Luciana Fuster cuando las cámaras de América Hoy la abordaron. La modelo no quiso hablar de su vida privada y solo empezó contar sobre todos los viajes que había hecho como Miss Grand, haciendo caso omiso a todas preguntas de la reportera.

“Ah, no. Ella ha nacido en la cuna de un reality que es Esto es Guerra, ella se ha ido a la radio, pero al parecer, ahora ya no, eso fuchi. Hablar de la gente, no. Ahora quiere que solo le pregunten por el tema del reinado”, indicó la hija de Gisela Valcárcel, quien al escuchar que Luciana Fuster habría reaccionado así por haber terminado recientemente su relación con Patricio Parodi, preguntó indignada: “Qué culpa tenemos nosotros”.

Luciana Fuster también especulaba sobre farándula

Tanto Ethel Pozo como Brunella Horna y Edson Dávila coincidieron que le falta “humildad” a la exchica reality. Además, le recordaron que el canal y su programa celebraron su corona en el Miss Grand International.

“En dónde estamos, en Cuba o en Corea, que van a controlar a los medios de información, en qué estamos”, cuestionó Brunella Horna bastante fastidiada.

Por su parte, Edson Dávila recalcó que Luciana Fuster especulaba de la farándula, es por ello que no entiende su comportamiento.

Luciana Fuster estalla contra América Hoy por vincularla con dominicano

Luego que Luciana Fuster y Patricio Parodi confirmaran el fin de su relación de más de dos años, América Hoy se animó a especular sobre los motivos de esta ruptura.

Según el espacio de Ethel Pozo, la modelo estaría saliendo con un joven dominicano de nombre Edwin Sala, jefe de prensa del Mister Universe 2023, modelo e influencer. La producción se basó en una fotografía donde la pareja luce muy cariñosa. Esta instantánea dataría de hace más de un mes.

Esta data no pasó desapercibida por Luciana Fuster. Notoriamente fastidiada, decidió pronunciarse en sus redes sociales, desmintiendo que ella se encuentre saliendo con este hombre. Además, exigió unas disculpas, pues gracias a sus rumores diferentes profesionales de la moda no apoyan a las reinas peruanas.

“Son una vergüenza de programa ‘América Hoy’. Lamentable y horrible que tengan que seguir viviendo de la mentira y difamación. Qué tristeza que los seguidores de certámenes, missólogos, fotógrafos, entre otros... de los demás países, empiecen a tomar distancia de las reinas peruanas por este tipo de barrabasadas”, señaló.

“Espero que así como inventan y difaman tan alegremente, tengan la valentía y decencia de pedir las disculpas que corresponden, tanto a mí, como a las personas que involucran sin ninguna razón ni motivo”, acotó.

