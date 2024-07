Línea 2 del Metro: Pelea entre fiscalizadores de la MML y obreros de concesionaria por el inicio de obras de la estación central

Trabajadores de la MML y de la empresa concesionaria de las obras de la Línea 2 del Metro se enfrentan por el cierre de vías en el Paseo Colón. | Latina Noticias

Las obras de la Estación Central de la Línea 2 del Metro deben empezar hoy, como estaba previsto, al igual que la entrada en vigencia del plan de desvíos propuesto por la empresa concesionaria de la obra. Sin embargo, fiscalizadores de la Municipalidad de Lima se presentaron en la avenida Paseo Colón para impedir que los trabajadores de la compañía inicien sus actividades en la vía.

La tensión en el lugar generó discusiones entre los integrantes de ambos bandos, pues los trabajadores indican que la obra tiene que empezar hoy, mientras que los fiscalizadores de la Municipalidad de Lima sostienen que no se tienen los permisos necesarios para que estas puedan realizarse desde hoy.

Verónica Zambrano, jefe de Ositran, lamenta que la MML esté retrasando las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. | Latina Noticias

Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), se acercó a la zona del inicio de las obras e indicó que estas tienen que avanzar. Además, desmintió la versión de la Municipalidad sobre la necesidad de un permiso para iniciar las obras de la Estación Central.

“Sabemos que han entregado todos los documentos (...) El municipio, que debería colaborar con una obra tan importante como el Metro, esté poniendo toda la obstrucción que estamos viendo. La policía no deja avanzar (...) Toda la documentación está presentada conforme a ley. Ya está presentado lo que se requiere (...) se ha cumplido con el plan de información. Nos parece extraño que la Municipalidad de Lima no permita hacer los trabajos”, aseguró en conversación con medios de comunicación.

El acceso a la avenida 9 de Diciembre (ex Paseo Colón) fue cerrado al tránsito vehicular. | Latina Noticias

Alcalde de Lima rechaza el inicio de las obras

Pese a que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que la Municipalidad de Lima no daría el permiso para el inicio del plan de desvíos en la vía Paseo Colón en Cercado de Lima -y, por lo tanto, el inicio de las obras de la Línea 2 del Metro-, funcionarios del Ministerio de Transportes (MTC) y trabajadores de la empresa concesionaria iniciaron el bloqueo de esta avenida.

“El método constructivo no es el adecuado. Se lo digo como estudiante de ingeniería civil. No terminé esa carrera, pero sí estudié muchos ciclos (...) Invoco al concesionario de la Línea 2 a que nos informe bien porque no han cumplido los requisitos. Todo plan de desvíos, la Municipalidad de Lima debe tenerlo ingresado oficialmente (...)”, indicó el burgomaestre.

Sin embargo, el plan de desvíos entrará en vigencia desde hoy, tal como estaba previsto y sería por un plazo aproximado de 13 meses, según lo indicado por la empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima. Este periodo sería el adecuado para finalizar las obras de construcción de la que será la estación central de este servicio de transporte y que además conectará con el Metropolitano.

“Queremos un compromiso por escrito. Que cada día que se demoren, tengan una penalidad. Estamos pasando un acuerdo al Consejo (Municipal) para determinar una penalidad por día de retraso que vaya a cubrir los costos de oportunidad de los negocios que hay”, dijo el alcalde en un video publicado en sus redes sociales.

Alcalde de Lima anunció que no dio autorización para el inicio de Línea 2. | Renovación Popular

¿Cuál es el plan de desvíos por las obras de la Línea 2 del Metro?

Para autos particulares en las siguientes rutas:

Ate - Callao: tomar la av. Miguel Grau, continuar por la av. tomar la av. Miguel Grau, continuar por la av. Paseo de la República de sur a norte, girar en U y seguir por la av. España. Otra opción es tomar la av. Miguel Grau, av. Paseo de la República de sur a norte, jr. Carabaya, jr. Pachitea y continuar por la av. Uruguay.

Callao - Ate: empezar en la Plaza Bolognesi, av. Guzmán Blanco, av. 28 de Julio en sentido oeste a este, av. José Gálvez y continuar por la av. Miguel Grau.

Para vehículos de transporte urbano en las siguientes rutas:

Ate - Callao: tomar la av. Miguel Grau, av. Paseo de la República (carril exclusivo) y girar hacia la av. Bolivia (vía habilitada para doble sentido) y la av. Alfonso Ugarte.

Callao - Ate: tomar la av. Bolivia como vía alterna, continuar por la av. Paseo de la República, av. Miguel Grau y seguir el recorrido con normalidad.

Rutas de los vehículos de transporte público. (Andina)

Para evitar contratiempos durante las obras, el concesionario ha solicitado a los vecinos y ciudadanos en general que tomen precauciones adicionales y revisen el mapa con las rutas alternas disponibles. Las obras afectarán significativamente el tráfico en las zonas adyacentes, por lo cual es crucial que todos los conductores estén bien informados.

MTC y Municipalidad de Lima: Enfrentados por la Línea 2 del Metro

Aunque el alcalde López Aliaga indicó que no se ha cumplido con la entrega de un plan de desvíos, el ministro Raúl Pérez-Reyes indicó que desde septiembre de 2022, el concesionario suministró a la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) estudios de tráfico detallados, y este año ha proporcionado más datos actualizados

Además, que el concesionario ha contratado servicios de difusión del plan de desvíos, comenzando 15 días antes del cierre y continuando 10 días después del inicio del mismo. Además, la señalización necesaria ha sido proporcionada a la MML, garantizando el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos para llevar a cabo el plan.

Además, se afirmó que según una ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024, el proyecto de la Línea 2 del Metro está exento de autorizaciones municipales.