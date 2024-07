JNJ investiga a Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC de la Fiscalía, por reuniones con autoridades investigadas

En el 2023, Fernández Jerí aceptó haberse reunido con congresistas para conseguir fondos. Ahora la JNJ lo investiga por este tema. Composición Infobae.

En el año 2023, en una entrevista con RPP, el magistrado Juan Fernández Jerí —jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), encargada de investigar a todos los fiscales que llevan casos contra gran mayoría de actores políticos en el país, salvo los fiscales supremos— aceptó haberse reunido con autoridades investigadas. En ese momento, la justificación que utilizó era que estaba “buscando presupuesto” para la ANC; no obstante, la JNJ advirtió que este hecho no sería del todo legítimo.

Por ello, la autoridad encargada de revisar las sanciones administrativas contra jueces y fiscales supremos, ha dispuesto el inicio de investigaciones preliminares en contra de Fernández Jerí; quien ya se encuentra bajo cuestionamientos por ser acusado, según Jaime Villanueva, ante la Fiscalía de la Nación de informar a Patricia Benavides sobre el proceso de suspensión contra Rafael Vela Barba.

En un informe revelado este domingo por el periodista Daniel Yovera, se brindan detalles respecto a la investigación iniciada en contra de Fernández Jerí y que implica a un total de seis autoridades que se encuentran en la actualidad investigadas por la Fiscalía. En el momento en el que Fernández Jerí confirmó haber visitado a congresistas en sus despachos a fin de conseguir presupuesto para su órgano del Ministerio Público, existía que estaba libre de toda salvedad.

JNJ advierte que reuniones se dieron cuando Fernández Jerí no estaba habilitado para hacerlo

Según Villanueva, la salida de Rafael Vela Barba fue coordinada con Fernández Jerí a pedido del Apra. Composición Infobae Perú.

No obstante, según el informe de la Junta Nacional de Justicia, a la que el hombre de prensa tuvo acceso, las visitas de las que Fernández Jerí tanto se jactaba que eran libres de irregularidad y eran de total conocimiento de la ahora destituida Patricia Benavides; no encajarían directamente en los ámbitos legales, ello, pues el fiscal “no había estado facilitado para realizar dicha gestión, toda vez que no era titular del pliego”.

Según la JNJ, para el 2022, fecha en la que sucedieron estos encuentros, “la Autoridad Nacional de Control no existía como unidad ejecutora de la Fiscalía”. “Con lo cual habría incumplido las disposiciones legales referidas a las atribuciones del titular del pliego del Ministerio Público, función que recaía en el fiscal de la nación por su condición de titular del pliego”, se señala en la investigación emitida este fin de semana.

Los encuentros con la Comisión de Presupuesto y los ministros de Dina Boluarte

Según lo relatado por el mismo Fernández Jerí en conversación con Fernando Vivas en su momento, existieron reuniones no solo con el presidente de la Comisión de Constitución del periodo 2022-2023; José Luna Gálvez, quien es investigado por la presunta inscripción irregular del partido Podemos Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Antonio Fernández Jerí es el actual jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

También, Fernández Jerí reportó haber mantenido encuentros con los congresistas Miguel Ciccia, representante de la bancada de Renovación Popular en dicho grupo de trabajo; Martha Moyano, representante de Fuerza Popular en esa Comisión; y María Acuña, representante de Alianza para el Progreso en presupuesto. De estos tres, Ciccia y Acuña se encuentran investigados por diferentes delitos ante el Ministerio Público.

El primero de ellos, por patrocinio ilegal y tráfico de influencias en un caso que inició durante su gestión en un gobierno regional, y la segunda por las acusaciones de mocha-sueldo que en ese momento ya habían sido denunciados y que quedaron impunes de sanción en la Comisión de Ética. Asimismo, existen dos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte que, según lo detallado por el informe de Yovera, están siendo investigados y con los que Fernández Jerí se reunió en su momento.

Estos son el exministro del Interior Vicente Romero, quien es investigado por las muertes durante los primeros meses del Gobierno de Dina Boluarte y por abuso de autoridad por la incursión de la Policía Nacional del Perú en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien está comprendido en las pesquisas del caso Cuellos Blancos por mantener registros telefónicos con César Hinostroza.