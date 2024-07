Pamela Franco es captada besando y abrazando a Carlos Morales, expareja de Karen Dejo: “Otro auspiciador”

Magaly Medina difundió imágenes de Carlos Morales besando y abrazando a Pamela Franco. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la edición del 3 de julio de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina difundió imágenes polémicas que sugieren una posible relación entre la cantante de cumbia Pamela Franco y Carlos Morales, un organizador de eventos conocido por su relación anterior con la chica reality Karen Dejo.

Las imágenes, capturadas durante la fiesta de cumpleaños número 36 de Franco, muestran a Morales abrazándola y besándola efusivamente, lo que ha desatado especulaciones. Eso no es todo, pues la artista también corresponde a los abrazos y supuestamente agradeciendo al promotor de eventos.

“En la fiesta, ella se le ve un momento con este conocido organizador de eventos, Carlos Morales. Parece que ya se despide porque es casi el final de la fiesta, esto después de los golpes que hubo afuera, de los balazos, no sé,” explicó Magaly, refiriéndose a los momentos finales del evento.

Magaly continuó detallando la cercanía entre Franco y Morales: “Ahí está Carlos Morales despidiéndose de ella, la abraza, la besa. Le besa la frente, le besa la mejilla, le da unos besos largos. Ella le agradece, parece, no sé. Es un conocido organizador de eventos, vinculado alguna vez con Karen Dejo y Macarena Vélez también.”

Además, Medina dejó entrever que Morales podría haber sido uno de los auspiciadores de la fiesta, insinuando que podría haber llevado varias de las orquestas presentes. “Algunos indicios nos llevaron a pensar que este señor le habría llevado muchas de las orquestas que hay ahí. Pero si se hizo presente el señor Cueva con su carro, posiblemente él haya sido el otro auspiciador,” añadió.

Por otro lado, la figura de ATV también comentó sobre el afectuoso abrazo entre Morales y Franco, señalando la prolongada duración del mismo. “La abraza y se queda pegado a la mejilla de Pamela. No veo bien si le está besando la cabeza, la frente, la mejilla o la boca,” dijo, sugiriendo que la cercanía entre ambos era notable.

¿Nuevo auspiciador?

Finalmente, Medina mencionó la posibilidad de que la expareja de Karen Dejo fuera un sponsor del evento, dado su conocido papel como organizador de espectáculos y su vinculación con orquestas y cantantes del medio.

“Bueno, ahí lo abraza. Algunos indicios nos llevaron a pensar que este señor le habría llevado, pues muchas de las orquestas que hay ahí. Claro, pero si se hizo presente el señor Cueva con su carro, con su automóvil, posiblemente él haya sido el otro auspiciador. ¿No? Sí, como la abraza, ¿no? Qué bárbaro la abraza. No veo acá bien si le está besando la cabeza”, sostuvo.

¿Quién es Carlos Morales?

Carlos Morales no es un desconocido en el medio artístico. Anteriormente, ha sido vinculado sentimentalmente con figuras del entretenimiento como Karen Dejo y Macarena Vélez. Sin embargo, su historia tiene matices más oscuros. Según información proporcionada por Willax Televisión, Morales ha estado preso en el pasado y enfrenta denuncias por hurto agravado y apropiación ilícita común.

“Tampoco hay que ser mal pensado porque lo que no vemos no podemos decir no, pero ahí tenía al costado a como a que dos alcahuetes cada uno no. Ella no sé quién es la otra persona y la otra persona del costado, ya bueno, después se despide. Este podría ser un sponsor porque es un conocido organizador de espectáculos este vinculado a orquestas, vinculado a cantantes”, señaló Magaly Medina este 3 de julio, insinuando que la costosa celebración, que según se informa ascendió a miles de soles, no fue financiada exclusivamente por la cantante.

Magaly Medina difundió imágenes de Carlos Morales besando y abrazando a Pamela Franco. (Captura: Magaly TV La Firme)