Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

¿Hay algo que hayas soñado hacer durante mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho?

Dile a la otra persona qué es lo qué te gusta de ella, sé muy honesto, di las cosas que no le dirías a alguien que recién conoces.

Si murieras esta noche sin la oportunidad de comunicarte con alguien, ¿qué lamentarías no haber dicho? ¿Por qué no lo has dicho todavía?