Milett usa carteras bambas, mientras Tinelli luce exclusivas marcas: “Cualquiera le regala una de las reales”

Milett Figueroa usa carteras bambas, mientras Marcelo Tinelli luce exclusivas marcas: “Cualquiera le regala una de las reales”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En una reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ el 19 de junio, la conductora Magaly Medina abordó una vez más las notables disparidades en el estilo y los accesorios entre la pareja conformada por la modelo Milett Figueroa y el famoso presentador argentino Marcelo Tinelli, enfocándose especialmente en las elecciones de carteras de la modelo peruana.

Durante el programa, Medina destacó que mientras el conductor de ‘América TV’ es conocido por lucir marcas exclusivas y joyas de alto valor, mientras que la engreída de ‘Doña Marthita’ ha sido vista usando carteras de imitación.

“Por cierto, otra cosa en la que las diferencias son grandes, yo no sé, yo creo que a Tinelli le es cómodo tener una chica ahí, que siempre está esperándolo, que está ahí, que ya cuando quiera ir de viaje con alguien, cuando no se quiera sentir solo un fin de semana, la tiene a su disposición. Hemos visto cosas que nos han parecido de verdad bastante”, dijo en un inicio la conductora de ATV.

Medina no solo comparó las marcas y el estilo discreto de Tinelli con las elecciones más modestas de Figueroa, sino que también insinuó cómo las diferencias podrían influir en la percepción pública de la pareja en los círculos sociales y medios de comunicación que ahora atrae la modelo peruana.

“Hay unas diferencias, cualquiera le regala una carterita, pero de las de las legales, de las reales que se tiene que estar comprando ella para aparentar un poco porque imagínense se mueve en ese mundo de celebridades en Buenos Aires donde la mayoría en televisión de Buenos Aires en televisión argentina se gana muy muy bien y las celebrities usan la última moda que traen por supuesto de sus viajes por Europa y por Miami y ella se mueve en ese mundo”, acotó.

“Miren cómo está vestido de pies a cabeza Tinelli. La hija de Tinelli tiene unas joyas llenas de brillantes en el cuello y ella sus chakiras, ¿no? O sea, cuando están sentados en el piso esa carterita se notaba, miren ahí, miren en el cuello lo que tiene Cande Tinelli, eso es brillante, eso es brillante, todo lo que tiene son brillantes”, afirmó la figura de ATV subrayando la diferencia de estatus económico entre ambos.

Milett Figueroa usa accesorios ‘fake’ frente al lujo de Marcelo Tinelli

La exchica reality Milett Figueroa no solo viste prendas de considerablemente menor valor, sino que también utiliza accesorios que son falsificaciones, revelando una marcada disparidad en sus elecciones de vestuario público.

“Es evidente que Marcelo Tinelli prefiere estar acompañado de alguien que esté a la altura de su estilo de vida y estatus”, señaló Medina, mientras analizaba el impacto de las elecciones de moda de Figueroa en su imagen pública, especialmente considerando su relación con uno de los hombres más influyentes de América Latina.

“Sobre todo si estás viviendo un romance con uno de los hombres más ricos. Él, sin embargo, tiene esos cadenones. Miren esos cadenones, puro oro. ¿Cuánto pesará eso? ¿Cuántos gramos tendrá ahí de oro? Y miren su cadenita, ella, que se la compró en los hippies de seguramente de ‘Plaza de Mayo’, de por ahí en Buenos Aires, ¿no? De la calle Corrientes. Fue y se lo compró en dos pesos”, mencionó.

“Entonces, a mí me parece que, no sé, si tú quieres por lo menos oye que este tipo que estás con ella oye un regalito no el único regalito que le hizo fue una sortijita de 1500 dólares y no es que menosprecien no es que 1500 dólares es cualquier bobada de plata, pero para un Tinelli que te regale una sortijita de esa cantidad no, pues es como premio consuelo como salir del paso”, concluyó.

