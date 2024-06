The Wallflowers, liderada por Jakob Dylan, encontró en la gesta heroica de Alfonso Ugarte durante la batalla de Arica la motivación para crear su álbum más icónico. Conoce la historia detrás de este hito del rock alternativo de los 90. TikTok: nuclear_fm

En el universo del rock alternativo de los años 90, apareció una banda que no solo se ganó un lugar por su talento musical, sino también por la profundidad de su inspiración histórica. The Wallflowers, liderada por Jakob Dylan, hijo del emblemático Bob Dylan, rompió las barreras tradicionales con su segundo álbum, “Bringing Down The Horse”. Lo que pocos saben es que detrás de sus acordes pegajosos y letras melancólicas, existe una fuerte conexión con la gesta heroica de Alfonso Ugarte en la batalla de Arica, Perú.

Jakob Dylan y su banda no solo buscaban hacer música, sino también contar historias de valor y sacrificio. En una sorprendente movida, decidieron rendir homenaje a Ugarte, un héroe peruano que sacrificó su vida durante la Guerra del Pacífico, al incluir elementos simbólicos y metafóricos de esta historia en su obra magna. Así, el título del disco, “Bringing Down The Horse”, se convierte en una poderosa metáfora de lucha y resistencia, una narrativa que resuena a lo largo de las canciones y que invita al oyente a no solo disfrutar de la música, sino también a reflexionar sobre los grandes sacrificios y las batallas, tanto personales como históricas.

¿Quiénes son The Wallflowers y su líder, Jakob Dylan?

The Wallflowers, una banda de rock estadounidense, es ampliamente conocida por su sonido distintivo de rock alternativo y raíces americanas. Fundada y liderada por Jakob Dylan, hijo del icónico Bob Dylan, la banda rápidamente se destacó en la escena musical debido a su lírica profunda y su habilidad para fusionar géneros de manera única.

La inspiración detrás de “Bringing Down The Horse”: El tributo oculto de Jakob Dylan a un héroe peruano. Foto: Facts.net

El álbum “Bringing Down The Horse” fue lanzado en 1996 y se convirtió en el trabajo más aclamado de The Wallflowers. Este álbum incluyó éxitos como “One Headlight” y “6th Avenue Heartache”, que no solo dominaron las listas de popularidad sino que también ganaron prestigiosos premios, incluyendo un Grammy. La producción del álbum estuvo a cargo de T-Bone Burnett, quien aportó una calidad excepcional y un sonido pulido que ayudó a definir el estilo característico de la banda. Vendió millones de copias y ha sido certificado multi-platino, consolidando a The Wallflowers como una de las bandas más influyentes de los años 90.

A lo largo de su carrera, el grupo estadounidense ha tenido varios cambios en su alineación, pero los miembros más destacados y conocidos durante el periodo de “Bringing Down The Horse” eran los siguientes:

Jakob Dylan: Vocalista principal y guitarrista, es el miembro fundador y constante de la banda. Rami Jaffee: Tecladista, conocido por su trabajo con la banda en varias etapas. Greg Richling: Bajista, quien fue un miembro clave de la formación durante varias etapas. Michael Ward: Guitarrista durante la grabación de “Bringing Down The Horse”. Mario Calire: Baterista durante la era de “Bringing Down The Horse”.

Estos músicos contribuyeron significativamente al sonido característico y al éxito del álbum, ayudando a The Wallflowers a dejar una marca indeleble en la historia del rock alternativo.

El segundo álbum de The Wallflowers no solo destacó por su éxito musical, sino también por su profundo homenaje a Alfonso Ugarte, un héroe de la historia peruana. Descubre cómo la valentía de Ugarte influyó en Jakob Dylan y su banda. Foto: Music Magazine

The Wallflowers y su relación con el Perú

El título del álbum “Bringing Down The Horse” se traduce al castellano como “trayendo abajo el caballo”. Esta frase encierra un significado metafórico de derribar obstáculos y enfrentar grandes desafíos. En el contexto del álbum, simboliza la lucha y el sacrificio, reflejando la valentía y determinación necesarias para superar situaciones adversas.

La metáfora del título establece una conexión con el acto heroico de Alfonso Ugarte en la batalla de Arica. Ugarte, al lanzarse con la bandera peruana desde el Morro de Arica, demostró un nivel de coraje y sacrificio extraordinario.

La portada oficial del álbum lleva la imagen en blanco y negro del escudo peruano, reafirmando esta conexión y homenaje a la historia peruana. De manera simbólica, “trayendo abajo el caballo” puede interpretarse como una representación del acto del héroe peruano al enfrentar al enemigo y caer con honor, manteniendo intactos sus ideales y su patriotismo. Este vínculo histórico refuerza la narrativa del álbum, haciendo un paralelismo entre la lucha personal y las batallas colectivas.

Musicalmente, el álbum está influenciado por el rock alternativo, el folk rock y las raíces americanas, con claras referencias a la obra de Bob Dylan, el icónico padre de Jakob Dylan, así como a artistas como Tom Petty y Bruce Springsteen. La producción de T-Bone Burnett aportó un sonido pulido y cohesivo, que ayuda a transmitir la intensidad emocional y el mensaje de las canciones.

El segundo álbum de The Wallflowers no solo destacó por su éxito musical, sino también por su profundo homenaje a Alfonso Ugarte, un héroe de la historia peruana. Foto: Marca Perú

El álbum “Bringing Down The Horse” incluye varias canciones que, aunque no abordan directamente la historia de Alfonso Ugarte, están inspiradas de los temas de lucha, sacrificio y perseverancia. Canciones como “One Headlight” y “6th Avenue Heartache” tratan sobre superar dificultades y enfrentar la adversidad, resonando con la valiente acción de Alfonso Ugarte. “Josephine” y “God Don’t Make Lonely Girls” también exploran temas de resistencia y fortaleza interior.

¿Qué canciones conforman el álbum de “Bringing Down the Horse”?

El álbum incluye una serie de canciones que tocan temas de lucha, sacrificio y resiliencia, resonando con la narrativa histórica de valentía y desafío. A continuación se mencionan las canciones que conforman el álbum:

One Headlight. The Wallflowers.

6th Avenue Heartache. The Wallflowers.

Bleeders. The Wallflowers.

Three Marlenas. The Wallflowers.

The Difference. The Wallflowers.

Invisible City. The Wallflowers.

Laughing Out Loud. The Wallflowers.

Josephine. The Wallflowers.

God Don’t Make Lonely Girls

Angel On My Bike

I wish I Felt Nothing

El icónico álbum de 1996 de la banda, liderada por el hijo de Bob Dylan, entrelaza narrativa histórica y rock alternativo en un tributo único a un héroe peruano. Foto: BullTrax Records