David Villanueva recordó su etapa en ‘Esto es Guerra’: “Ese programa me permitió pagar mi alquiler”

David Villanueva fue parte de 'Esto es Guerra' en el año 2013. (Foto: Captura de IG)

David Villanueva, conocido por su participación en diversas producciones televisivas, recientemente recordó su paso por el famoso reality de competencia ‘Esto es guerra’. En una entrevista, el actor español reflexionó sobre su tiempo en el programa, destacando que, aunque nunca se sintió completamente parte del mundo de los realities, está agradecido por la oportunidad que le brindó.

El nuevo integrante de ‘Al Fondo Hay Sitio’ expresó que su participación en el programa fue una experiencia única y diferente. Agradeció a la productora ProTv por haberle dado la oportunidad de formar parte de dicho espacio, pues esto le permitió pagar su alquiler y hacer varias compras.

“Fue una experiencia diferente, única, pero de la cual siempre voy a estar agradecido con la productora ProTv por haberme dado la oportunidad de estar en ‘Esto es guerra’, porque ese programa me permitió poder ir al supermercado y pagar mi alquiler, y eso nunca se me olvidará”, comentó el actor.

A lo largo de la entrevista, el actor mencionó que su tiempo en el reality le permitió conocer a varios compañeros, con quienes todavía mantiene una relación cordial. “De hecho, veo a algunos compañeros de ese programa como Gino Aseretto, Rafael Cardoso, incluso Nicola Porcella. Los he visto y les he dado un abrazo gigante, como con Cachaza, nos vemos y nos saludamos con mucha alegría”, enfatizó.

David Villanueva aclaró que su estadía en ‘Esto es guerra’ fue breve, durando solo tres meses. En ese tiempo se enfocó en disfrutar de las actividades deportivas y la competencia, evitando involucrarse en los escándalos que a menudo rodeaban a otros participantes.

“En ningún momento fui un personaje de reality, pese a haber estado en uno, nunca fui carne de reality, yo me sentí un poco como un personaje ajeno, pero intenté aprovechar el tiempo cuando estuve ahí”, señaló durante una entrevista con Trome.

El actor destacó que su participación en el programa no incluyó relaciones amorosas ni discusiones públicas, aspectos que suelen ser comunes en los realities. “Fue solo tres meses que estuve en ‘Esto es guerra’ para hacer deporte, competir... pues nunca he hecho ni amorío ni he tenido discusiones públicamente, ni me ha interesado ni me va a interesar ni voy a promover eso”, añadió.

David Villanueva se incorpora al elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’, temporada 11 de América TV.

No se siente galán de telenovelas

En otro momento de la entrevista, David Villanueva dio a conocer que no se siente un galán de telenovelas, como muchos lo han catalogado desde que ingresó a la televisión peruana.

“No me considero galán. La palabra galán no me identifica, pero cuando llegue al Perú tenía un perfil que se asociaba a un tipo de galán pero en mi caso soy una persona muy de la calle, sencilla, normal, que tiene sus cosas buenas y no tan buenas como todos”, señaló.

“La palabra galán me queda corta, como que te ubica en un espacio muy chiquito porque eres solo eso... una carita y no tiene nada que ver conmigo. Mis personajes no los considero galanes, creo que eso está desfasado en el tiempo”, sentenció.

David Villanueva, el encanto español que conquista ‘Al Fondo Hay Sitio’. | Composición/Infobae